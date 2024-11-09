Банальные происшествия, которые чуть не стали причиной ядерной войны

Банальные происшествия, которые чуть не стали причиной ядерной войныЧерный медведь, гроза и вспышки на Солнце
45 лет назад, 9 ноября 1979 г., из-за компьютерной ошибки американская система предупреждения Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщила о советском ядерном нападении. В течение нескольких минут мир находился на грани полномасштабной войны. «Ведомости» выяснили, какие еще оплошности поднимали ядерные силы по тревоге.
Восход Луны
Дата: 5 октября 1960 г.
Какие страны вовлечены: США, Канада и СССР
Штабы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Колорадо-Спрингс получили сигнал тревоги от системы раннего предупреждения в Туле (Гренландия). Радар зафиксировал массированный ракетный удар по Соединенным Штатам со стороны СССР.
По словам исследователей из Вашингтона, система оценила точность выданной информации в 99,9%. Но канадские и американские военные не поверили ей, так как в это время на территории Соединенных Штатов находился советский лидер Никита Хрущев. Он выступал на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).
Канадский военный историк Джозеф Йоккель рассказывал, что один из генералов вспомнил, что незадолго до инцидента система предупреждения прошла обновления и предложил перепроверить ее сигналы. В ходе расследования военные выяснили, что она перепутала массированный запуск ракет по Соединенным Штатам с восходом Луны. Благодаря нерешительности американского генералитета осень 1960 г. запомнилась тем, как Никита Хрущев стучал сандалией по трибуне ООН, а не началом полномасштабного ядерного конфликта.
Медвежий спецназ
Дата: 25 октября 1962 г.
Какие страны вовлечены: США и СССР
В октябре 1962 г. СССР разместил на Кубе ядерные силы в ответ на поставки американских ракет средней дальности Турции и пригрозил противникам «самым мощным ответным ударом». На время переговоров власти Соединенных Штатов впервые ввели для стратегической авиации план «Defcon 2» – режим особого положения накануне ядерной войны.
В полночь 25 октября – прямо в разгар Карибского кризиса – американские военные заметили неизвестного, который перелез через забор Центра управления ПВО в Дулуте в Миннесоте (позже город стал побратимом российского Петрозаводска). Часовой открыл огонь по нарушителю и поднял сигнал тревоги. Вскоре сирены отключили: военные поняли, что приняли за советского диверсанта черного медведя. Но они опоздали.
Звуки стрельбы и сирены автоматически запустили сигнал тревоги на другом стратегическом объекте – авиабазе Волк-Филд в Висконсине. По неизвестным причинам звучал клаксон – сигнал о начале атомного противостояния. По словам политолога Скотта Сагана, летчики «полностью поверили, что начинается ядерная война». На клаксон отреагировали две эскадрильи истребителей F-106A с ядерными ракетами (чаще всего от 12 до 24 самолетов).
Когда командирам авиабазы сообщили о медведе, пилоты уже запускали двигатели. Чтобы предотвратить необоснованный ядерный удар по СССР, один из офицеров включил фары и перекрыл взлетную полосу грузовиком.
Реле на подстанции Ниагарского водопада
Дата: 9 ноября 1965 г.
Какие страны вовлечены: США, Канада и СССР
Вечером на северо-востоке США и в Канаде произошло масштабное отключение электроэнергии. Сбой длился около 13 часов и затронул почти 30 млн человек. Многие пострадали из-за остановки метро, поездов и авиасообщения. Первоначально аварию посчитали советской диверсией. Некоторые системы и вовсе сигнализировали о начале ядерного противостояния.
В начале холодной войны американцы поставили специальные датчики вокруг крупных городов и военных объектов. В нормальном состоянии они горели зеленым, при поломке или отключении по неядерным причинам – желтым, а при ядерном взрыве – красным. Некоторые исследователи говорят, что во время отключения энергосистемы в ноябре 1965 г. как минимум два таких прибора загорелись красным, а не желтым.
К счастью, коммунальные службы вскоре заявили, что «вероятность саботажа практически исключена». Виновником признали неисправное реле на подстанции Sir Adam Beck, которая располагается на канадской стороне Ниагарского водопада. Оно стало причиной перегрузки и автоматического отключения энергосистемы в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Массачусетсе, на Род-Айленде, в Нью-Гемпшире и Вермонте.
Гроза
Дата: октябрь 1964-го – начало 1965 г.
Какие страны вовлечены: Франция
В 1960-е гг. французы использовали в качестве системы предупреждения программы TAFF. Сейчас ее аналог применяют Национальные французские железные дороги (SNCF), чтобы пассажиры видели, на какой станции находится их поезд.
В июне 2015 г. во время конференции по ядерному сдерживанию в Париже генерал ВВС Франции Этьен Копель обнародовал инцидент с TAFF, о котором раньше знали только военные и профессиональные летчики. В 1964-1965 гг. в системе возникли помехи из-за грозы. В итоге она вывела на экран сигнал тревоги – DG. В переводе на русский это означает: «Боевой вылет».
Получив приказ, французские летчики подняли в небо всепогодный самолет Mirage IV с ядерной авиабомбой AN-11 весом 1500 кг. На попытки отменить приказ по радиосвязи пилоты не реагировали, как этого требовала тогдашняя инструкция. Они вернулись домой, только когда израсходовали все топливо. Позже французские военные подтвердили рассказ генерала Копеля корреспондентам издания La Journal. По его данным, тогдашний командующий морской авиацией Парижского региона генерал де Голль остался довольным тем, что пилоты исполнили его приказы. Но вскоре ВВС Франции пересмотрели свои инструкции на случай тревоги.
Визит секретаря ЦК КПСС
Дата: 13 января 1978 г.
Какие страны вовлечены: СССР и Китай
В 9:08 советская система предупреждения передала из Иркутска сигналы: «Внимание!», «Старт!» и «Ракетное нападение!» Информация регионального узла выглядела так, словно китайцы атаковали Советский Союз. Оперативный дежурный командного пункта армии полковник Карпов запросил, каковы причины тревоги, не ложные ли сигналы.
Выяснилось, что 14 января командный пункт в Иркутске планировал посетить секретарь ЦК КПСС Яков Рябов. Помимо прочего он курировал военно-промышленный комплекс СССР. Генерал-лейтенант Николай Завалий в своей книге «Рубежи обороны – в космосе и на земле» вспоминал, что его коллега, генерал-лейтенант Михаил Ненашев прибыл туда пораньше, подготовил «для него показ работы по обнаружению БР Китая при помощи имитатора» и «распорядился провести тренировку».
После пояснений из Иркутска Карпов известил все службы о ложном сигнале. По словам Николая Завалия, после этого случая в СССР изменили порядок использования имитаторов: применять их разрешили только согласно заранее составленным планам и предупредив командный пункт армии. Сам генерал Завалий не любил публикации о ложном оповещении и считал, что медиа иногда раздувают «рядовые события», по которым не принимаются «решения с необратимыми последствиями».
Ошибка технического специалиста
Дата: 9 ноября 1979 г.
Какие страны вовлечены: США и СССР
Компьютеры в штаб-квартире Командования ВКО Северной Америки (NORAD) сообщили о крупномасштабном советском нападении на Соединенные Штаты. За несколько минут американцы привели межконтинентальные баллистические ракеты в состояние повышенной готовности. В небо поднялся «самолет судного дня» – воздушный командный пункт, который позволяет контролировать армию, даже если наземные объекты разрушены (президент Джимми Картер в тот раз остался на земле).
Спустя шесть минут сигнал тревоги отменили, так как американские спутники не обнаружили разрушений или ракет в небе. В ходе расследования выяснилось, что причиной переполоха стал технический специалист, который по ошибке запустил обучающий сценарий крупномасштабной ядерной атаки на подключенном к системе компьютере. Позже советник госдепартамента США Маршалл Шульман, который специализировался на СССР и посещал его не менее 40 раз, заявил в своем секретном отчете, что «ложные оповещения такого рода – не редкость» и его всерьез волнует самоуверенность, с которой к ним относятся.
Вспышки на Солнце
Дата: 6 апреля 1980 г.
Какие страны вовлечены: СССР
Система предупреждения в Риге дважды зафиксировала мощные шумовые помехи – с 17:25 до 17:26:30 и с 17:30 до 17:59. По словам генерал-лейтенанта Николая Завалия, Штаты и Советы договорились не создавать искусственных помех для национальных систем предупреждения. Негласно их считали «элементом развязывания ракетно-ядерной войны». Шумы в Риге могли оказаться серьезной проблемой.
Вскоре расчет командного пункта выяснил, что причиной этого стали вспышки на Солнце. Но командование в Москве к новой информации отнеслось с недоверием. Тогдашний главнокомандующий войсками ПВО СССР Александр Колдунов поинтересовался: «А до этого Солнце над вами не светило?» И потребовал подтверждения от гражданских исследователей.
Проблема заключалась в том, что гражданские по воскресеньям в СССР не работали. По воспоминаниям Николая Завалия, заняться наукой в выходной согласились только специалисты Института прикладной геофизики АН СССР (ныне – ИЗМИРАН). Они подтвердили, что на Солнце в это время произошла вспышка мощностью в 680 единиц при тогдашнем среднем значении в 130 единиц.
Компьютерный чип
Дата: 3 и 6 июня 1980 г.
Какие страны вовлечены: СССР и США
В июне 1980 г. американская система раннего предупреждения сообщила о том, что СССР атаковали ракетами БРПЛ Соединенные Штаты. После этого экипажи стратегической авиации получили приказ занять свои места и запустить двигатели, «самолет судного дня» приготовился взлетать с авиабазы ВВС Эндрюс в Мэриленде. Мир несколько минут находился на грани ракетно-ядерной войны.
Сигналы тревоги выключили, когда штаб командования ВКО Северной Америки (NORAD) провел мониторинг и не обнаружил признаков атаки. На этот раз американцы отнеслись к происшествию всерьез и расследовали инцидент на специальной комиссии во главе с сенаторами Гэри Хартом и Барри Голдуотером, который прославился как идейный антикоммунист. Многие психологи считали его «одержимым красными». Позже в министерстве обороны США признали причиной тревоги вышедший из строя компьютерный чип. Он стоил всего 47 центов и после поломки вставил лишний символ в сигнал связи. «Красные» снова оказались ни при чем.
Исследователи северного сияния
Дата: 25 января 1995 г.
Какие страны вовлечены: Россия, Норвегия, США
Норвежские и американские исследователи запустили метеорологическую ракету Black Brant XII с полигона на острове Аннёйа. Они изучали полярные сияния. Российская система предупреждения зафиксировала старт возле побережья Норвегии и посчитала, что его произвели не метеорологи, а американские подводные лодки из Норвежского моря. Президент России Борис Ельцин активировал свой «ядерный чемоданчик» и получил запуск-коды.
Вскоре выяснилось, что ракета удаляется от российской территории и не представляет опасности. Наблюдение вели вплоть до ее приземления на Шпицберген. Как писали российские СМИ, «оборона от норвежской метеорологической ракеты длилась полчаса». Норвегия настаивала, что заранее сообщила РФ о запуске по дипломатическим каналам, но внутри страны информация не дошла до нужного ведомства.
Тогдашний начальник Генштаба Михаил Колесников заявил, что реакция российских вооруженных сил «вполне адекватна и эффективна». Но с ним не согласились зарубежные наблюдатели. Президент Эстонии Леннарт Мери посчитал, что инцидент продемонстрировал не потенциал российского вооружения, а слабый контакт между армией и правительством России. По его словам, информацией обмениваются «не так, как следовало бы».
Перевернутая печатная плата
Дата: 23 октября 2010 г.
Какие страны вовлечены: США
Центр управления пуском базы военно-воздушных сил имени Фрэнсиса Уоррена в Вайоминге потерял связь с 50 межконтинентальными баллистическими ракетами семейства Minuteman. Причиной назвали проблемы с сайтом.
Официальный представитель авиабазы заявил, что это самый серьезный инцидент в ее истории: «Мы еще никогда не теряли возможности командования и контроль над 50 межконтинентальными ракетами». Позже выяснилось, что виной стала печатная плата, которую неправильно вставили в один из компьютеров во время планового технического обслуживания.
Бывший американский офицер пуска МКБР Брюс Блэр заявил тогда, что инструменты предотвращения несанкционированного пуска ракет оказались «скомпрометированными». По его словам, подземные пусковые центры почти на час «потеряли способность определять и отменять попытки несанкционированных пусков».