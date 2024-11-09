Банальные происшествия, которые чуть не стали причиной ядерной войны

Спустя шесть минут сигнал тревоги отменили, так как американские спутники не обнаружили разрушений или ракет в небе. В ходе расследования выяснилось, что причиной переполоха стал технический специалист, который по ошибке запустил обучающий сценарий крупномасштабной ядерной атаки на подключенном к системе компьютере. Позже советник госдепартамента США Маршалл Шульман, который специализировался на СССР и посещал его не менее 40 раз, заявил в своем секретном отчете, что «ложные оповещения такого рода – не редкость» и его всерьез волнует самоуверенность, с которой к ним относятся.