США готовы укрепить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется от диалога

США готовы укрепить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется от диалогаВозможности РФ не окажут сдерживающего действия на поддержу Украины, заявили в Белом доме
Вашингтон готов укрепить боеготовность своих ядерных сил, если Россия продолжит отказываться от диалога или не будет соблюдать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«Мы дали ясно понять, что готовы предпринять дальнейшие шаги для укрепления нашей позиции, если Россия продолжит нарушать ДСНВ и отказываться от участия в диалоге», – заявил Файнер на мероприятии в фонде Карнеги (признан иноагентом в РФ и включен в перечень нежелательных НПО).
Он добавил, что в то же время США приняли новые меры по снижению рисков, включая приостановку обмена данными и уведомлений с Россией, чтобы Москва не смогла получить преимущество, приостановив участие в ДСНВ.
Файнер добавил, что ядерные возможности Москвы не окажут сдерживающего действия на поддержку Украины.
В тоже время Файнер подчеркнул, что США готовы к диалогу с Россией по управлению ядерными рисками и обсуждению мер по контролю над стратегическими вооружениями без предварительных условий.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, который был заключен с Вашингтоном в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.
25 сентября этого года Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.