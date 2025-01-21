Что стоит за угрозой Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Санкции против Ирана на уровне СБ ООН вернуть невозможно: Россия и Китай заблокируют эту инициативу, добавляет ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Но новая администрация Трампа, скорее всего, усилит санкционное давление на Иран, используя национальные механизмы (президентские указы), продолжает эксперт. При этом выход Ирана из ДНЯО, который имеет больший вес в международном праве, чем нынешнее двустороннее российско-иранское соглашение, может иметь серьезные последствия для безопасности страны, продолжает Сажин. В этом случае даже союзная Тегерану Москва, как один из ключевых участников ДНЯО, будет вынуждена свернуть сотрудничество в ядерной сфере с Тегераном, включая строительство двух новых ядерных блоков на АЭС «Бушер».