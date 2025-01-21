Что стоит за угрозой Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Что стоит за угрозой Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружияСША думают, как давить на Иран после ослабления Израилем союзников Тегерана
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что если западные страны запустят механизм (snapback) возврата санкций Совбеза ООН по соглашению об иранской ядерной сделке, то Тегеран выйдет из ДНЯО, тем самым сняв с себя международное обязательство не иметь такого вооружения.
«Если механизм snapback будет активирован, то наш ответ будет симметричен. У нас не будет причин оставаться в некоторых договорах», – сказал Багаи (цитата по ТАСС). Иран подписал ДНЯО в 1968 г. и ратифицировал в 1970 г. еще при шахе.
В середине января замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади признал иранскому агентству ISNA проведение иранской стороной закрытых переговоров в Женеве по ядерной проблеме с европейскими подписантами «ядерной сделки» (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) – Великобританией, Германией и Францией.
Россия, подписавшая с Тегераном 16 января договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в переговорах «евротройки» и Ирана по СВДП не участвовала. США покинули СВПД в 2018 г. при первом сроке Трампа, что парализовало договор, и не вернулись в него при Байдене.
По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Владимира Сажина, США, вышедшие из СВДП, не могут юридически инициировать возврат санкций, но этим правом могут воспользоваться Франция и Великобритания. «Заявление Багаи носит пропагандистский характер и сделано на всякий случай», – объяснил эксперт.
Санкции против Ирана на уровне СБ ООН вернуть невозможно: Россия и Китай заблокируют эту инициативу, добавляет ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Но новая администрация Трампа, скорее всего, усилит санкционное давление на Иран, используя национальные механизмы (президентские указы), продолжает эксперт. При этом выход Ирана из ДНЯО, который имеет больший вес в международном праве, чем нынешнее двустороннее российско-иранское соглашение, может иметь серьезные последствия для безопасности страны, продолжает Сажин. В этом случае даже союзная Тегерану Москва, как один из ключевых участников ДНЯО, будет вынуждена свернуть сотрудничество в ядерной сфере с Тегераном, включая строительство двух новых ядерных блоков на АЭС «Бушер».
В администрации Трампа анонсировали, что в течение ближайшего месяца «примут решения» по Ирану, позиции которого в регионе ослаблены Израилем. Об этом накануне инаугурации, 19 января, заявил в интервью CBS помощник избранного американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. По его мнению, Иран находится в «невыгодном положении», так как «благодаря израильтянам и [премьеру Израиля Биньямину] Нетаньяху «Хезболла» обезглавлена блестящей секретной операцией с пейджерами» в середине сентября 2024 г. В свою очередь, продолжил Уолтц, это привело к «окну возможностей» для Тель-Авива в Ливане, падению Башара Асада в Сирии и «полной изоляции «Хамас» в Газе.
Сам помощник Трампа по нацбезопасности хотя и отвечал на вопрос о гипотетическом ударе по ядерным объектам Ирана, заметил, что его «ПВО уничтожена» после израильских ударов в октябре. Но еще в середине декабря Трамп в интервью Time, говоря о возможной войне с иранцами, сказал, что «всё может произойти». А The Wall Street Journal тогда же со ссылкой на источники сообщала, что новый президент США рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по объектам Ирана, чтобы лишить возможности получить ядерное оружие.
Вашингтон вполне может использовать военные инструменты, допускает Сокольщик. Именно Трамп в первый срок в 2020 г. инициировал ликвидацию командира Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Как считает эксперт, Израиль теоретически тоже может нанести превентивный удар. Но в этом случае у Тегерана не останется другого выбора, кроме продолжения развития ядерных и ракетных технологий, заключает Сокольщик.