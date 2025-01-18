Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерствеСтороны обязались в случае агрессии третьих стран не оказывать военную помощь агрессору
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Подписание договора стало результатом официального визита президента Ирана в Москву. Самолет Пезешкиана утром приземлился во Внуково, где его встречал сопредседатель постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр энергетики Сергей Цивилев. После этого Пезешкиан возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Переговоры в Кремле
В Кремле переговоры начались около 14:30 – сначала в узком, а затем в расширенном составе (см. врез). Путин заявил, что визит Пезешкиана имеет особое значение, поскольку в ходе него стороны подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве: «Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена». По его словам, подписание договора будет способствовать и развитию торгово-экономических связей, хотя и сейчас их темп «приемлемый» – за первые 10 месяцев 2024 г. товарооборот между странами вырос на 15%. Он напомнил, что продолжаются проекты в разных областях, в том числе в атомной энергетике. «Разумеется, крайне востребованы наши консультации по международной повестке, и в целом в мире, и, конечно, в регионе», – заявил Путин.
Кто вел переговоры с Ираном
Во встрече в узком составе с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Виталий Савельев, министр энергетики Сергей Цивилев. Ко встрече в расширенном составе присоединились председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, члены правительства, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава ВТБ Андрей Костин и др.
Подписание договора станет «прочным фундаментом для развития впереди», отметил Пезешкиан. По его словам, перед визитом в Москву в Иране рассмотрели ранее достигнутые договоренности и соглашения между странами – «были небольшие ошибки и задержки», и их постарались устранить. Во время встречи министры с обеих сторон обсуждают вопросы, которые «пока еще на повестке дня», но глава Ирана выразил уверенность, что обо всех вопросах договорятся. В частности, что будут финализированы договоренности «о строительстве атомной электростанции».
К журналистам главы двух государств и члены делегаций вышли через три часа.
После церемонии подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и Пезешкиан выступили с заявлениями и ответили на вопросы журналистов. Путин заявил, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. Он напомнил, что в 2024 г. дважды встречался с Пезешкианом, в том числе в октябре на саммите БРИКС в Казани. Подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами, отметил он. Важнейшая область сотрудничества – энергетика, здесь продвигается проект по сооружению «Росатомом» двух новых блоков АЭС «Бушер», сказал Путин. Также внимание уделяется развитию коридора «Север – Юг», в частности, идет строительство железнодорожной ветки Решт – Астара, что позволит наладить логистику из России и Белоруссии до иранских портов в Персидском заливе. По большинству вопросов во внешней политике позиции Ирана и России совпадают, сказал Путин. По его словам, при обсуждении ситуации в Сирии было подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование в стране на основе уважения ее суверенитета. Также он надеется, что соглашение о прекращении боевых действий в Газе будет способствовать стабилизации ситуации.
Пезешкиан в свою очередь сказал, что Россия и Иран «решили устранить препятствия» на пути торгово-экономических отношений, а договор открывает «новую главу» взаимодействия между странами. «Что касается таможенных вопросов, банковско-денежных вопросов, наших инвестиционных проектов, а также безвизового режима между нашими странами, мы обсудили эти вопросы и в рамках этого договора у нас будет возможность обсуждать эти темы в дальнейшем», – отметил он. По словам президента Ирана, «ведение боевых действий – это не решение вопросов», поэтому они приветствовали бы политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией». Также он подчеркнул, что Израиль не должен бомбить Ливан и Сирию.
Уже отвечая на вопросы журналистов Путин сказал, что у России торгово-экономические отношения со странами с меньшим потенциалом, чем у Ирана, в десятки раз больше, поэтому договор позволит расширить взаимодействие. «Мы ради этого сегодня и собирались, чтобы обсудить вопросы, связанные с финансовыми расчетами, связанные с ускорением принятия решения в сфере вопросов по логистике, связанные с решением вопроса таможни и так далее и тому подобное, в энергетике», – сказал Путин.
Президент России прокомментировал проект строительства газопровода из России в Иран. По его словам, сейчас много вопросов – это и согласование цен, и учет ситуации, которая складывается в экономике, логистике и др. сферах. Он отметил, что начинать нужно с небольших объемов до 2 млрд куб. м, а затем выйти на 55 млрд куб. м в год. Что же касается строительства «Росатомом» в Иране второго и третьего блоков АЭС «Бушер», то тут все сдвигается вправо: «Связано это с расчетами, с оплатой, здесь никаких секретов нет ни для кого».
Пезешкиан же несколько раз в ответах на вопросы подчеркнул, что Россия и Иран борются против однополярного мира и сотрудничество на Ближнем Востоке должно быть «без влияния извне, без игроков вне региона». Он заявил, что в Ливане, Сирии, секторе Газа «кровопролитие бесконечно». Никогда никому не было дозволено уничтожать больницы и школы, но это случилось на Ближнем Востоке, подчеркнул он.
Суть договора и переговоров
Несмотря на схожесть названия договора между Россией и Ираном на тот, что был подписан Россией с КНДР, в нем имеется ключевое различие. В случае нападения на КНДР или Россию, страны должны согласовать практические меры по оказанию военной помощи друг другу. В договоре же с Ираном прописано, что если Иран или Россия подвергнутся агрессии, то вторая сторона не должна оказывать военной или иной помощи агрессору. В подписанном договоре говорится, что службы разведки и безопасности двух стран обмениваются информацией и опытом, продолжается военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в проведении совместных военных учений. Также страны воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга. Кроме того Россия и Иран договорились взаимодействовать в разработке независимой платежной инфраструктуры, в сфере контроля над вооружениями, разоружением и обеспечением международной безопасности.
Договор сможет формализовать стратегическое партнерство, которое де-факто оформилось гораздо раньше, говорит эксперт РСМД Кирилл Семенов: «Это своего рода гарантия в различных неоднозначных ситуациях, что Россия и Иран будут аккуратно учитывать интересы друг друга, ссылаясь на договор». Он приводит в пример возможное улучшение отношений со странами Запада: Тегеран опасается такого шага со стороны России в случае урегулирования на Украине, а Москва – в случае, если реформистское правительство Пезешкиана достигнет некоего консенсуса с США. Договор был заключен спустя три года после того, как был анонсирован в 2022 г. По словам Семенова, сама идея документа возникла примерно 2014 г., а кажущаяся «задержка» его финализации не должна смущать. Семенов напомнил, что с китайцами у иранцев был сопоставимый по длительности процесс согласования – не меньше пяти лет.
Уровень оборонных обязательств в российско-иранском соглашении обусловлен уникальной позицией России на Ближнем Востоке, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде: «Москва фактически равноудалена и имеет достаточно позитивные отношения со многими акторами в регионе». Главным сегодняшним противником Ирана в регионе является Израиль, напоминает он. У России же с Израилем достаточно конструктивные отношения – несмотря на конфликты в Газе и на Украине, контакты между Москвой и Тель-Авивом сохраняются. «Видимо, поэтому в договоре и заложен отказ от помощи агрессору, а не помощь в отражении нападения», – полагает Садыгзаде. По его словам, впервые на столь высоком уровне юридически фиксируется существующее военно-техническое сотрудничество Ирана и России, несмотря на то, что поставки осуществляются годами, а координация в условиях боевых действий осуществлялась как минимум в Сирии в течение последнего десятилетия.
Санкционное «ненападение» тоже важно, замечает Садыгзаде, а в целом наличие таких юридических рамок позволяет странам ускорить нивелирование тарифного регулирования, приводить законодательство двух стран в такую форму, которая не будет препятствовать сотрудничеству между странами: «Есть все возможности до 2030 г. достигнуть больших высот в плане уже $30 млрд товароборота (за 10 месяцев 2024 г. он составил $ 3,77 млрд. – “Ведомости”)», – говорит эксперт.
Благодаря соглашению должно качественно поменяться взаимодействие между странами, так как по сути уже определена и согласована между сторонами дорожная карта сотрудничества, полагает младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. «Иран научился производить газовые турбины, которые в условиях санкций необходимы для российского нефтегазового сектора. В свою очередь российская сторона может предложить продукцию машиностроения и транспорта, товаров легкой промышленности, продукты питания и сельскохозяйственных товаров», – считает он.
Цивилев по итогам переговоров сказал, что Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан, сейчас обсуждаются согласования цены поставок газа из России. Согласно расчетам Международного энергетического агентства, Россия занимает первое место по запасам газа, а Иран – второе, напоминает эксперт Финансового университета Игорь Юшков: «Обе страны – крупные мировые экспортеры, поэтому российские поставки газа для Тегерана кажутся странными, а сотрудничество – сложным. Но у Ирана есть особенность: основные запасы иранского газа сосредоточены на юге страны – в акватории Персидского залива». В первую очередь это крупнейшее месторождение, поделенное им со своим соседом: «Южный Парс» (с иранской стороны) и «Северный купол» (со стороны Катара). «Поэтому Россия физически может поставлять газ для севера Ирана, куда с юга его поставлять затруднительно, хотя у иранцев и есть газопроводы туда», – говорит Юшков.
Но препятствием для фактического запуска таких поставок может стать вопрос цены, отмечает Юшков: «Иран, будучи крупным производителем газа, не позволит поставлять на свой север топливо по высокой цене – ему тогда будет выгодней поставлять газ самому. При этом у иранцев уже есть газопровод на северо-восток страны, куда сейчас газ поставляет Туркменистан. Поэтому если Россия собирается расширять газопроводы и строить новые, то газ на север Ирана будет поставляться с низкой маржинальностью, учитывая издержки».
Путин по итогам переговоров сказал, что есть проблемы с расчетами со стороны Ирана за строительство «Росатомом» двух блоков АЭС «Бушер». В 2021 г. Иран должен был России 500 млн евро за работы над вторым и третьим блоком станции, позже этот долг был частично оплачен. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев же заявил, что в ближайшее время с Ираном начнутся переговоры о строительстве еще одной АЭС. Редактор отраслевого портала Atominfo Александр Уваров говорит, что в начале 2000-х годов было подписано распоряжение правительства о строительстве шести блоков АЭС в Иране на двух площадках, оно до сих пор действует. По словам Уварова, речь шла о Бушере и об Ахвазе (на юго-западе Ирана): «В итоге вторую площадку иранцы взяли под собственный проект 300-МВт реактора». Сейчас работает уже первый энергоблок АЭС «Бушер», строятся еще два энергоблока. «Возможно новая площадка, где будет строиться новая АЭС, может быть на юге Ирана рядом с заливом», – предполагает он.