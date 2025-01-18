Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

После церемонии подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Путин и Пезешкиан выступили с заявлениями и ответили на вопросы журналистов. Путин заявил, что Россия придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном. Он напомнил, что в 2024 г. дважды встречался с Пезешкианом, в том числе в октябре на саммите БРИКС в Казани. Подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами, отметил он. Важнейшая область сотрудничества – энергетика, здесь продвигается проект по сооружению «Росатомом» двух новых блоков АЭС «Бушер», сказал Путин. Также внимание уделяется развитию коридора «Север – Юг», в частности, идет строительство железнодорожной ветки Решт – Астара, что позволит наладить логистику из России и Белоруссии до иранских портов в Персидском заливе. По большинству вопросов во внешней политике позиции Ирана и России совпадают, сказал Путин. По его словам, при обсуждении ситуации в Сирии было подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование в стране на основе уважения ее суверенитета. Также он надеется, что соглашение о прекращении боевых действий в Газе будет способствовать стабилизации ситуации.