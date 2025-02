Когда и почему переводились стрелки «часов Судного дня»

«Четыре минуты до полуночи в солнечный день, может быть, если мы улыбнемся, часы исчезнут, может быть, мы заставим стрелки повернуть вспять», – пела на этом фоне британская панк-группа The Who в одной своих песен. А британские металлисты Iron Maiden прогнозировали дальнейшее приближение к апокалипсису, выпустив в 1984 г. песню Two Minutes to Midnight («Две минуты до полуночи»). И хотя отношения между США и СССР в тот момент действительно достигли низшей точки (диалог сверхдержав фактически прекратился, а переговоры по контролю над вооружениями превратились в разновидность пропаганды), Бюллетень не был склонен разделять пессимизм рокеров: в тот год стрелка дошла только до 23:57 (минус одна минута).