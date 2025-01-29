В Кремле назвали напряженной атмосферу в мире
Атмосфера в мире действительно напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Пескову задали вопрос, не нагнетает ли Запад обстановку, переведя «часы Судного дня» на секунду ближе к полуночи. Песков заявил, что это делает не Запад, а ученные и согласился с тем, что атмосфера в мире действительно чрезвычайно напряженная, учитывая количество замороженных, нерешенных и горячих конфликтов.
«Поводы для опасений, конечно же, есть», – заключил Песков.
28 января совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» сдвинул стрелки «часов Судного дня» на секунду ближе к полуночи. Сейчас часы показывают время 23:58:31. «Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс.
Последний раз стрелки часов переводили в 2023 г. Тогда стрелки были сдвинуты на 10 секунд. Такое решение было принято, в основном (но не исключительно) из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации.
«Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм. Впервые часы появились на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 г. Тогда стрелки показывали семь минут до полуночи – так ученные оценили время, оставшееся человечеству до возможной ядерной войны.