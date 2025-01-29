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В Кремле назвали напряженной атмосферу в мире

Ведомости

Атмосфера в мире действительно напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Пескову задали вопрос, не нагнетает ли Запад обстановку, переведя «часы Судного дня» на секунду ближе к полуночи. Песков заявил, что это делает не Запад, а ученные и согласился с тем, что атмосфера в мире действительно чрезвычайно напряженная, учитывая количество замороженных, нерешенных и горячих конфликтов.

«Поводы для опасений, конечно же, есть», – заключил Песков.

28 января совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» сдвинул стрелки «часов Судного дня» на секунду ближе к полуночи. Сейчас часы показывают время 23:58:31. «Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс.

Последний раз стрелки часов переводили в 2023 г. Тогда стрелки были сдвинуты на 10 секунд. Такое решение было принято, в основном (но не исключительно) из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации.

«Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм. Впервые часы появились на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 г. Тогда стрелки показывали семь минут до полуночи – так ученные оценили время, оставшееся человечеству до возможной ядерной войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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