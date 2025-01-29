В Кремле назвали напряженной атмосферу в мире

Пескову задали вопрос, не нагнетает ли Запад обстановку, переведя «часы Судного дня» на секунду ближе к полуночи. Песков заявил, что это делает не Запад, а ученные и согласился с тем, что атмосфера в мире действительно чрезвычайно напряженная, учитывая количество замороженных, нерешенных и горячих конфликтов.