«Часы Судного дня» перевели на секунду вперед

24 января 2023 г. стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к полуночи. Тогда в материале журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» говорилось, что часы были установлены на 90 секунд до полуночи, в основном (но не исключительно) из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации. В 2024 г. было принято решение оставить стрелки часов неподвижными.