«Часы Судного дня» перевели на секунду вперед
Стрелки «часов Судного дня» сдвинули на одну секунду вперед – теперь они показывают время 23:58:31, сообщил совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в ходе прямой трансляции на YouTube.
«Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс.
«Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм. Впервые часы появились на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 г. Тогда стрелки показывали семь минут до полуночи – так ученные оценили время, оставшееся человечеству до возможной ядерной войны.
24 января 2023 г. стрелки «часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к полуночи. Тогда в материале журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» говорилось, что часы были установлены на 90 секунд до полуночи, в основном (но не исключительно) из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации. В 2024 г. было принято решение оставить стрелки часов неподвижными.