ФБР сообщило о ядерных учениях в Нью-Йорке

Песков заметил, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. По его мнению, в интересах всего мира начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран. Во многом время упущено, потому что США прекратили все субстантивные контакты с Россией, указал он.