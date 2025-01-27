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ФБР сообщило о ядерных учениях в Нью-Йорке

Ведомости

В окрестностях американского города Скенектади (штат Нью-Йорк) и близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади проводятся крупномасштабные учения по реагированию на ядерные инциденты. Об этом сообщается на сайте ФБР.

Учения проходят с 26 по 31 января. В них задействованы сотрудники ведомства, минобороны, министерства энергетики, Национального управления ядерной безопасности и министерства внутренней безопасности, полицейские, пожарные и представители органов здравоохранения.

Учения направлены на повышение оперативной готовности в случае ядерной аварии на территории США или за рубежом. Маневры проводятся в средствах индивидуальной защиты для создания реалистичных условий. По данным ФБР, учения не представляют риска для местных жителей. В ведомстве призвали граждан не переживать из-за появления людей в защитном снаряжении, военного персонала и самолетов.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении. Пескова спросили, готова ли российская сторона обсуждать сокращение ядерных арсеналов. Представитель Кремля привел заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры.

Песков заметил, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. По его мнению, в интересах всего мира начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран. Во многом время упущено, потому что США прекратили все субстантивные контакты с Россией, указал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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