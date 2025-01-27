ФБР сообщило о ядерных учениях в Нью-Йорке
В окрестностях американского города Скенектади (штат Нью-Йорк) и близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади проводятся крупномасштабные учения по реагированию на ядерные инциденты. Об этом сообщается на сайте ФБР.
Учения проходят с 26 по 31 января. В них задействованы сотрудники ведомства, минобороны, министерства энергетики, Национального управления ядерной безопасности и министерства внутренней безопасности, полицейские, пожарные и представители органов здравоохранения.
Учения направлены на повышение оперативной готовности в случае ядерной аварии на территории США или за рубежом. Маневры проводятся в средствах индивидуальной защиты для создания реалистичных условий. По данным ФБР, учения не представляют риска для местных жителей. В ведомстве призвали граждан не переживать из-за появления людей в защитном снаряжении, военного персонала и самолетов.
24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США должны как можно скорее возобновить переговоры о ядерном разоружении. Пескова спросили, готова ли российская сторона обсуждать сокращение ядерных арсеналов. Представитель Кремля привел заявление президента РФ Владимира Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры.
Песков заметил, что сейчас существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями из-за действий США. По его мнению, в интересах всего мира начать переговорный процесс, но стоит принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран. Во многом время упущено, потому что США прекратили все субстантивные контакты с Россией, указал он.