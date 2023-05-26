Россия и Белоруссия подписали документы о размещении ядерного оружия

Кроме России, по словам Ермакова, аналогичные соглашения заключали США, особенно в период холодной войны. «Например, после договора о военном сотрудничестве с Данией Вашингтон разместил на ее территории в Гренландии даже свои стратегические вооружения. В тексте также обговаривались технические вопросы по хранению или использованию американского оружия. Тактическое ядерное оружие США за рубежом сейчас развернуто в Европе. Оно есть на военной базе «Инджирлик» в Турции, а также на базах в Бельгии, Италии и Нидерландах. Соглашениям с этими странами уже больше полувека», – добавил эксперт.