Россия и Белоруссия подписали документы о размещении ядерного оружия

Россия и Белоруссия подписали документы о размещении ядерного оружияПод его складирование подведена юридическая база – регламентирующие документы подписаны в Минске
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин 25 мая подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «началось перемещение ядерных боеприпасов» на территорию его страны. По словам Шойгу, документы «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». В качестве причин объявленного в феврале президентом Владимиром Путиным решения о размещении ядерного оружия Шойгу назвал активность совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе. Принципы хранения ядерных боеприпасов США в странах НАТО применены и Россией, которая «не передает Республике Беларусь ядерное оружие – контроль над ним и решение о применении остаются за российской стороной», подчеркнул Шойгу.
Подготовку к применению российского ядерного оружия уже прошли расчеты переданных Белоруссии ракетных комплексов «Искандер» и экипажи белорусских штурмовиков Су-25.
Подписанные документы определяют практику условных «совместных ядерных миссий Союзного государства», говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Без формализованного порядка вряд ли можно вести подобную деятельность, тем более в такой чувствительной сфере.
Столь подробное освещение, по сути, технического вопроса подтверждает большую символическую составляющую происходящего, продолжает эксперт. Стороны освещают каждый новый шаг в направлении размещения российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии. При этом сроки и объемы фактического размещения (если таковые вообще где-то зафиксированы), полагает Стефанович, могут корректироваться и пересматриваться.
Следует также приветствовать официальное и формализованное подтверждение полного контроля за ядерным оружием со стороны России, продолжает эксперт. Это не отменяет роли белорусских вооруженных сил в обеспечении возможных ядерных операций, подобной функционалу сил неядерных стран НАТО в отношении ядерных операций США.
Договоренности о размещении российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии – обычное явление с точки зрения международной правовой практики, отметил эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. «Стороны прописали правовые основания нахождения российских ядерных объектов, полномочия по их хранению и положения о том, кто отвечает за их применение, – сказал эксперт. – Хотя вопрос дислокации российского ядерного оружия в Белоруссии на уровне доктрины, вероятно, решался на уровне ОДКБ. Сейчас представители двух военных ведомств зафиксировали технические моменты».
Кроме России, по словам Ермакова, аналогичные соглашения заключали США, особенно в период холодной войны. «Например, после договора о военном сотрудничестве с Данией Вашингтон разместил на ее территории в Гренландии даже свои стратегические вооружения. В тексте также обговаривались технические вопросы по хранению или использованию американского оружия. Тактическое ядерное оружие США за рубежом сейчас развернуто в Европе. Оно есть на военной базе «Инджирлик» в Турции, а также на базах в Бельгии, Италии и Нидерландах. Соглашениям с этими странами уже больше полувека», – добавил эксперт.
Передислокация Россией части своих ядерных арсеналов в Белоруссию – это предупреждение западным армиям, чтобы они воздержались от прямого военного вмешательства в вооруженном конфликте на Украине, заключает Ермаков.