КНДР допустила применение ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи
Министерство обороны КНДР предупредило о возможности применения ядерного оружия в соответствии с положениями национального закона о политике в отношении государственных ядерных вооруженных сил. Заявление прозвучало на фоне действий США и Республики Корея, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В заявлении отмечается, что соответствующий закон был принят в 2022 г. Документ предусматривает возможность применения ядерного оружия в случае нападения на руководство страны и систему управления ядерными силами, а также при возникновении угрозы использования против КНДР ядерного или другого оружия массового уничтожения.
Представитель минобороны КНДР заявил, что угрозы, которые, по оценке Пхеньяна, связаны с возможностью атаки или применения оружия массового уничтожения против страны, могут потребовать задействования положений этого закона.
10 сентября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью Bloomberg, что расширение числа государств, обладающих ядерным оружием, может привести к его применению. По его словам, если бы ядерным оружием обладали 25 или 18 стран, такая ситуация создала бы крайне высокий риск его использования. Глава МАГАТЭ отметил, что увеличение числа конфликтов, ослабление гарантий безопасности, а также изменения в военной и политической сферах уже побуждают отдельные государства задумываться о пересмотре своего отказа от ядерного оружия.
23 июля министр Южной Кореи по делам объединения Чон Дон Ëн заявил, что власти Южной Кореи после прихода на пост президента в 2025 г. левого националиста Ли Чжэ Мёна больше не ставят в качестве приоритетной цели денуклеаризицию КНДР. Причиной для пересмотра прежнего подхода Сеула к реалиям стало, по словам Чона, продолжающееся развитие ядерной программы в КНДР. Власти Южной Кореи сейчас разрабатывают стратегию, которая теоретически могла бы принести взаимные выгоды сторонам, если Пхеньян прекратит наращивание своих ядерных арсеналов.