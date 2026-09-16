КНДР допустила применение ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи

10 сентября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью Bloomberg, что расширение числа государств, обладающих ядерным оружием, может привести к его применению. По его словам, если бы ядерным оружием обладали 25 или 18 стран, такая ситуация создала бы крайне высокий риск его использования. Глава МАГАТЭ отметил, что увеличение числа конфликтов, ослабление гарантий безопасности, а также изменения в военной и политической сферах уже побуждают отдельные государства задумываться о пересмотре своего отказа от ядерного оружия.