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Гросси выразил опасение в применении ядерного оружия при его распространении

Ксения Наумчик
TASS
TASS

Расширение числа государств, обладающих ядерным оружием, может привести к его применению. Об этом глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, если бы ядерным оружием обладали 25 или 18 стран, такая ситуация создала бы крайне высокий риск его использования.

Глава МАГАТЭ отметил, что увеличение числа конфликтов, ослабление гарантий безопасности, а также изменения в военной и политической сферах уже побуждают отдельные государства задумываться о пересмотре своего отказа от ядерного оружия. Гросси назвал подобную тенденцию «крайне тревожной» и призвал «любой ценой его избежать».

10 сентября председатель парламента Литвы Юозас Олякас сообщил о возможном исключении из конституции запрета на размещение ядерного оружия. Олякас считает, что Литва с таким конституционным ограничением «выглядит как белая ворона в контексте НАТО».

В конце августа министр обороны Польши Павел Залевский выступил против размещения ядерных боеголовок в стране. По его словам, Польша заинтересована лишь в том, чтобы США увеличили свое военное присутствие в стране.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, в свою очередь, заявил в июне, что размещение ядерного оружия около границ России и Белоруссии Москва воспримет как непосредственную угрозу и будет принимать контрмеры.

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