Гросси выразил опасение в применении ядерного оружия при его распространении

Глава МАГАТЭ отметил, что увеличение числа конфликтов, ослабление гарантий безопасности, а также изменения в военной и политической сферах уже побуждают отдельные государства задумываться о пересмотре своего отказа от ядерного оружия. Гросси назвал подобную тенденцию «крайне тревожной» и призвал «любой ценой его избежать».