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Глава минобороны Польши выступил против размещения ядерных боеголовок в стране

Сергей Пахомов

Польша отказывается от размещения ядерных боеголовок на своей территории. Об этом заявил министр обороны республики Павел Залевский, его слова передает Reuters.

«Мы хотим участвовать в ядерном сдерживании НАТО, что не означает наличие ядерных боеголовок на нашей территории», – подчеркнул он в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

По его словам, Польша заинтересована лишь в том, чтобы США увеличили свое военное присутствие в стране. Также он напомнил слова американского президента Дональда Трампа о возможной отправке дополнительных войск в республику.

3 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что стране нужно заполучить ядерное оружие. По его словам, власти будут готовиться к «максимально самостоятельным действиям» в сфере ядерной безопасности в будущем, по мере роста автономности страны.

22 января NBC News сообщил, что европейские страны начали дискуссии о способах усиления собственного ядерного сдерживания, включая возможность создания собственного атомного оружия.

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