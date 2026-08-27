Глава минобороны Польши выступил против размещения ядерных боеголовок в стране
Польша отказывается от размещения ядерных боеголовок на своей территории. Об этом заявил министр обороны республики Павел Залевский, его слова передает Reuters.
«Мы хотим участвовать в ядерном сдерживании НАТО, что не означает наличие ядерных боеголовок на нашей территории», – подчеркнул он в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
По его словам, Польша заинтересована лишь в том, чтобы США увеличили свое военное присутствие в стране. Также он напомнил слова американского президента Дональда Трампа о возможной отправке дополнительных войск в республику.
3 марта премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что стране нужно заполучить ядерное оружие. По его словам, власти будут готовиться к «максимально самостоятельным действиям» в сфере ядерной безопасности в будущем, по мере роста автономности страны.
22 января NBC News сообщил, что европейские страны начали дискуссии о способах усиления собственного ядерного сдерживания, включая возможность создания собственного атомного оружия.