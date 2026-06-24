Гатилов: размещение ядерного оружия у границ РФ и Белоруссии вызовет контрмеры
Размещение ядерного оружия около границ России и Белоруссии Москва воспримет как непосредственную угрозу и будет принимать контрмеры, заявил «РИА Новости» постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», – сказал он.
По словам Гатилова, Москва будет вынуждена учитывать такие действия при военном планировании. Он подчеркнул, что сомнительно будет считать, что это повысит безопасность соответствующих стран.
13 июня в МИД РФ заявили, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии создает противовес Украине и силам НАТО, а также надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ. Тогда ведомство подчеркнуло, что Москва и Минск в последние годы «приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного Государства» в условиях турбулентной военно-политической ситуации.