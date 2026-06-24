Гатилов: размещение ядерного оружия у границ РФ и Белоруссии вызовет контрмеры

13 июня в МИД РФ заявили, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии создает противовес Украине и силам НАТО, а также надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ. Тогда ведомство подчеркнуло, что Москва и Минск в последние годы «приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного Государства» в условиях турбулентной военно-политической ситуации.