Лавров: российское ядерное оружие в Белоруссии создает противовес Украине и НАТО
Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии создает противовес Украине и силам НАТО, а также надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, сообщили в МИД РФ.
Москва и Минск в последние годы «приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного Государства» в условиях турбулентной военно-политической ситуации, подчеркнули в дипведомстве. Углубляется военно-техническое сотрудничество и кооперация оборонных предприятий двух стран.
Заявление было размещено накануне поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. Визит запланирован на 14-15 июня. В Минске Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведет переговоры с министром иностранных дел Максимом Рыженковым – сначала один на один, затем с участием делегаций.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для обороны Союзного государства. Он отметил, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал вблизи границ России и Белоруссии. Заместитель главы МИДа назвал такие действия провокационными и напомнил о проведенных альянсом учениях у границ.
Лукашенко также ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявлял, что размещенный в Белоруссии «Орешник» должен быть законной целью НАТО. «Я бы им советовал не болтать лишнего. Считают законной целью – пожалуйста», – заявил белорусский лидер.