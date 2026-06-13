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Главная / Политика /

Лавров: российское ядерное оружие в Белоруссии создает противовес Украине и НАТО

Ведомости

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии создает противовес Украине и силам НАТО, а также надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, сообщили в МИД РФ.

Москва и Минск в последние годы «приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного Государства» в условиях турбулентной военно-политической ситуации, подчеркнули в дипведомстве. Углубляется военно-техническое сотрудничество и кооперация оборонных предприятий двух стран.

Заявление было размещено накануне поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. Визит запланирован на 14-15 июня. В Минске Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведет переговоры с министром иностранных дел Максимом Рыженковым – сначала один на один, затем с участием делегаций.

Шойгу заявил об усилении сдерживания Запада за счет «Орешника» в Белоруссии

Политика / Международные отношения

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Москва и Минск готовы использовать ядерное оружие для обороны Союзного государства. Он отметил, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал вблизи границ России и Белоруссии. Заместитель главы МИДа назвал такие действия провокационными и напомнил о проведенных альянсом учениях у границ.

В декабре Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. В марте президент Белоруссии заявил, что его страна купила у России «Орешник».

Лукашенко также ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявлял, что размещенный в Белоруссии «Орешник» должен быть законной целью НАТО. «Я бы им советовал не болтать лишнего. Считают законной целью – пожалуйста», – заявил белорусский лидер.

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