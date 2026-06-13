Лавров: российское ядерное оружие в Белоруссии создает противовес Украине и НАТО

Заявление было размещено накануне поездки министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск. Визит запланирован на 14-15 июня. В Минске Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проведет переговоры с министром иностранных дел Максимом Рыженковым – сначала один на один, затем с участием делегаций.