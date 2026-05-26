Шойгу заявил об усилении сдерживания Запада за счет «Орешника» в Белоруссии

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) было размещено в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска. Тогда Путин сравнил такие действия с шагами США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране.