Шойгу заявил об усилении сдерживания Запада за счет «Орешника» в Белоруссии
Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» на территории Белоруссии увеличило эффект сдерживания западных стран. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с госсекретарем совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
«Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник", по оценке военных экспертов, заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Шойгу, этот эффект важно закреплять на регулярной основе. Он напомнил, что 19-21 мая ВС России и Белоруссии провели совместную практическую подготовку к применению подобных систем.
Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) было размещено в Белоруссии весной 2023 г. по просьбе Минска. Тогда Путин сравнил такие действия с шагами США, передающими ядерное оружие своим союзникам. В мае 2024 г. Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Лукашенко анонсировал совместные с РФ тренировки с ТЯО, размещенным в стране.