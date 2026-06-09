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Главная / Политика /

МИД: Россия и Белоруссия готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства

Ведомости

Россия и Белоруссия готовы использовать в том числе ядерные средства для защиты Союзного государства, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», – сказал дипломат.

По словам Галузина, НАТО продолжает наращивать свои силы вблизи границ РФ и Белоруссии. Замглавы МИД назвал такие действия провокационными, напомнив о проведеных альянсом учениях вблизи границ.

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне учений НАТО на территории Финляндии и Норвегии. Представитель Кремля отметил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны происходит уже несколько десятилетий.

В тот же день стартовали учения альянса ВВС Ramstein Flag 2026. Они проводятся в третий раз. Их участниками стали представители 19 государств. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Объединенное командование ВВС НАТО сообщает, что планируется примерно 150 вылетов в день у более 150 самолетов, в числе которых Boeing E-3A Sentry.

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