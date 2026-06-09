МИД: Россия и Белоруссия готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства

В тот же день стартовали учения альянса ВВС Ramstein Flag 2026. Они проводятся в третий раз. Их участниками стали представители 19 государств. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Объединенное командование ВВС НАТО сообщает, что планируется примерно 150 вылетов в день у более 150 самолетов, в числе которых Boeing E-3A Sentry.