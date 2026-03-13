Лукашенко заявил, что Белоруссия купила у России комплексы «Орешник»
Белоруссия купила у России ракетные комплексы «Орешник», сообщил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает «БелТА».
«Спасибо [президенту РФ Владимиру] Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – сказал он.
Белорусский лидер также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что развернутый в Белоруссии «Орешник» должен быть законной целью для НАТО. «Я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью – пожалуйста», – отметил Лукашенко.
19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории страны. Он отмечал, что ракетный комплекс более чем наполовину является продукцией белорусского производства.