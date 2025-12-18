Лукашенко: «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
Российский ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова передает «Пул первого».
10 ноября Лукашенко сообщал, что «Орешник» не будет установлен стационарно на территории Белоруссии. По его словам, «Орешник» будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции.
Президент РФ Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще в декабре 2024 г. Тогда президент России рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г.