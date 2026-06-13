Лавров 14–15 июня посетит Минск с рабочим визитом

Будут также рассмотрены совместные инициативы, в том числе по противодействию «санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада". Кроме того, будет обсуждаться сфера безопасности в Евразии и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в.