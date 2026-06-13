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Лавров 14–15 июня посетит Минск с рабочим визитом

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14–15 июня посетит Минск с рабочим визитом. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Программой визита предусмотрены встреча Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также переговоры с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым в узком и расширенном форматах. Кроме того, глава российского МИДа примет участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Как отметили в министерстве, стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Особое внимание планируется уделить дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства и повышению его международного профиля.

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Лавров и Рыженков также рассмотрят практические аспекты взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии в IV 2026 г. На нем, в частности, планируется подписать Программу согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2027–2029 гг.

Будут также рассмотрены совместные инициативы, в том числе по противодействию «санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада". Кроме того, будет обсуждаться сфера безопасности в Евразии и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в.

9 июня Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда (ВС) России Игорем Красновым, прибывшим в Минск с рабочим визитом. Главной темой встречи стало укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран.

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