Россия и Белоруссия готовят единые подходы к правосудию

Россия и Белоруссия готовят единые подходы к правосудиюКраснов и Лукашенко обсудили интеграцию судебных систем двух стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июня встретился в Минске с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Главной темой переговоров стало углубление сотрудничества между высшими судебными инстанциями двух стран, включая планы по выработке единых подходов к правоприменению в рамках Союзного государства.
«Очень рад вновь встретиться с вами лично. Благодарю за эту возможность и теплый прием делегации Верховного суда. Вы не раз подчеркивали, что на белорусской земле мы можем себя чувствовать как дома, и это действительно так», – сказал Краснов. Он отметил, что Лукашенко, как «одному из основателей и вдохновителей взаимной интеграции двух стран, в этих процессах принадлежит особая роль». Краснов сообщил, что совместно с председателем Верховного суда Белоруссии Андреем Шведом достигнута договоренность о расширении взаимодействия. Он также подчеркнул, что, несмотря на схожесть судебных систем двух стран, Москве и Минску есть чему учиться друг у друга, в том числе в области цифровизации правосудия и внедрения новых технологий в деятельность судов.
Лукашенко в ходе беседы рассказал о недавних изменениях в порядке формирования Верховного суда республики. «Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече – Всебелорусском народном собрании. Как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус», – заверил президент. Он пояснил, что решение о проведении реформы было связано с доверием к нынешнему руководству судебной системы.
Лукашенко объяснил, что во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. «Самые зависимые люди – это судьи, они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо», – заявил он.
При этом Лукашенко отметил, что закон не способен предусмотреть все жизненные ситуации, поэтому важную роль играет профессиональный опыт судей. «В законе все не пропишешь, жизнь гораздо многообразнее. Поэтому судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят», – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, больше всего в работе судов он не терпит бумажной волокиты. Поэтому Минск крайне заинтересован в более тесном сотрудничестве в сфере внедрения новых технологий. «Мы бы очень хотели, чтобы вы нас «прицепом» взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельности судов по всей вертикали», – сказал Лукашенко.
Подписание меморандума состоится 10 июня.
Между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства существует немало вопросов, которые требуют обсуждения, заметил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По словам эксперта, глубина союзного взаимодействия и интеграции между нашими странами по некоторым параметрам даже больше, чем между государствами в Евросоюзе. Между Москвой и Минском периодически возникают темы, как, например, вопросы регулирования хозяйственной деятельности или свободы информации, которые так или иначе требуют решения на самом высоком уровне, считает Межевич.
Хотя, говорит эксперт, подведение законодательной базы России и Белоруссии – задача законодательных органов обоих государств, после подобного рода консультаций дальше следуют конкретные действия в законодательной сфере.
Лукашенко встретился с Красновым, чтобы обсудить процесс синхронизации работы судебных органов двух стран, а также формирования единого и понятного правового поля для физических и юридических лиц, но помимо этого на повестке стоит вопрос систематизации общих списков людей и организаций, которым запрещен въезд на территорию России и Белоруссии, обратил внимание руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Исполнительная власть Союзного государства потенциально обладает многими важными функциями, напоминает он.
Принятые там решения обязательно должны быть имплементированы в национальные законодательства обоих государств – есть общие механизмы, требующие сотрудничества на уровне верховных судов.