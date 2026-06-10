Россия и Белоруссия готовят единые подходы к правосудию

«Очень рад вновь встретиться с вами лично. Благодарю за эту возможность и теплый прием делегации Верховного суда. Вы не раз подчеркивали, что на белорусской земле мы можем себя чувствовать как дома, и это действительно так», – сказал Краснов. Он отметил, что Лукашенко, как «одному из основателей и вдохновителей взаимной интеграции двух стран, в этих процессах принадлежит особая роль». Краснов сообщил, что совместно с председателем Верховного суда Белоруссии Андреем Шведом достигнута договоренность о расширении взаимодействия. Он также подчеркнул, что, несмотря на схожесть судебных систем двух стран, Москве и Минску есть чему учиться друг у друга, в том числе в области цифровизации правосудия и внедрения новых технологий в деятельность судов.