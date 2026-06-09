Лукашенко встретится с председателем Верховного суда России

С участием Краснова также состоится круглый стол, где вместе с судьями и представителями научного сообщества Белоруссии пройдут обсуждения использования научных технологий в уголовном судопроизводстве. На сайте ВС РФ отмечается, что по итогам двусторонних переговоров председателей ВС двух стран будут подписаны документы, направленные на обмен опытом и обеспечение единства подходов к реализации общих задач.