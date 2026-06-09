Лукашенко встретится с председателем Верховного суда России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 июня проведет встречу с председателем Верховного суда (ВС) России Игорем Красновым, прибывшим в Минск с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера.
Главной темой встречи станет укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран, отмечается в сообщении.
С участием Краснова также состоится круглый стол, где вместе с судьями и представителями научного сообщества Белоруссии пройдут обсуждения использования научных технологий в уголовном судопроизводстве. На сайте ВС РФ отмечается, что по итогам двусторонних переговоров председателей ВС двух стран будут подписаны документы, направленные на обмен опытом и обеспечение единства подходов к реализации общих задач.