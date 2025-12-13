Лукашенко помиловал 123 человека по договоренности с Трампом

Лукашенко помиловал 123 человека по договоренности с ТрампомСреди них – члены команды Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран, которые были осуждены за «совершение преступлений разной направленности». Об этом сообщил близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».
Такое решение было принято в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, а также в связи с отменой санкций против калийной отрасли республики и переходом в практическую плоскость процесса отмены других ограничительных мер. Этот жест осуществлен и по просьбам других глав государств и исходя из гуманитарных принципов.
Общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.
О том, что Лукашенко может вскоре помиловать членов команды экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, которого приговорили к 14 годам колонии в июле 2021 г., «Ведомостям» сообщили в его пресс-службе 13 декабря. Там заявили, что после американо-белорусских переговоров, власти Белоруссии могут выпустить на свободу ряд оппозиционных политиков, находящихся в тюрьмах.
В пресс-службе Бабарико рассказали о помиловании активистки Марии Колесниковой. Она была одним из лидеров протестов против Лукашенко, в 2020 г. являлась представителем объединенного штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. 6 сентября 2021 г. суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы.
