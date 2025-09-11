Лишь весной 2025 г. представители Куинси были в Минске, а в середине июня Эпископос опубликовал статью в The National Interest под заголовком «Можно ли развернуть Белоруссию?». В ней автор продвигал идею о благотворном влиянии налаживания отношений Вашингтона и Минска «для безопасности и стабильности в Восточной Европе, в то время, как США отдают приоритет Азии». В статье говорится, что, помимо усилий по урегулированию на Украине команде Трампа «необходимо использовать краткосрочные возможности для продвижения интересов США» в регионе. А в нем «самым большим окном является потенциальное соглашение о нормализации отношений США с Белоруссией, играющей ключевую роль в отношениях между Россией и Западом» и которую можно назвать «балконом»-- плацдармом между Москвой и НАТО. Подход Запада Эпископос после событий 2020 г. называет «автопилотом» в сторону максимального ужесточения давления, что привело лишь к «агрессивному импортозамещению» в Белоруссии и ее «отдалению от Запада».