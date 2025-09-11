Почему США решили нормализовать отношения с Белоруссией

Почему США решили нормализовать отношения с БелоруссиейВашингтон перезапускает прямые контакты с союзником Москвы, и Минск вовсе не против
США намерены открыть посольство в Минске и полностью нормализовать отношения с Белоруссией. Об этом заявил 11 сентября по итогам встречи с президентом этой республики Александром Лукашенко заместитель спецпредставителя США Кита Келлога Джон Коул, передает агентство БелТА. Посольство США в белорусской столице фактически не работает с февраля 2022 г., консульский отдел не выдает визы, но здание остается под соответствующей охраной.
По словам Коула, возвращение посольства в Минск – вопрос ближайшего будущего. Встреча с Лукашенко, по заявлениям американца, прошла продуктивно, на ней обсуждалось укрепление экономического и политического взаимодействия. «Президенты Беларуси и США – это такие лидеры, которые делают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах», – подчеркнул он.
Как говорится в сообщении БелТа, главной целью своего визита Коул назвал объявление о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа». Коул признал, что остающиеся в силе ограничительные меры будут обсуждаться на дальнейших переговорах. Решение о снятии санкций с «Белавиа» уже принято Госдепартаментом, министерством торговли США и минфином и уже официально утверждено, в том числе и по личной инициативе Трампа. Кадры, на которых Коул заявляет это, были опубликованы Telegram-каналом «Пул первого». По состоянию на 17:00 мск, однако, «Белавиа» продолжала числиться в санкционных списках OFAC – управления по контролю за иностранными активами при минфине США, в ведении которого и находятся рестрикции.
Как отметил Коул, занимающий еще и пост зампомощника президента Дональда Трампа, сейчас отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные», потенциал для их улучшения сохраняется. Представитель Белого дома также заметил, что между странами могут оставаться разногласия, но «вытаскивать их на поверхность» не стоит. По словам Коула, Трамп готов к окончательной нормализации двусторонних отношений.
США ввели секторальные ограничения против Белоруссии в 2021 г. в связи с силовым подавлением протестов 2020 г., когда по итогам президентских выборов вновь официально победил Александр Лукашенко. Ограничения были усилены в 2021 г., когда произошел инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair: борт был принудительно посажен в минском аэропорту, а летевший на нем оппозиционный блогер Роман Протасевич – задержан белорусскими властями. Авиакомпанию «Белавиа» США внесли в санкционные списки в 2023 г. при президентстве демократа Джо Байдена.
Коул также передал Лукашенко письмо от Трампа, в котором американский президент поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения (оно было 30 августа – «Ведомости»), пожелал ему здоровья, благополучия и выразил уверенность в дальнейшей совместной конструктивной работе. Трамп также сделал подарок Лукашенко – запонки с изображением Белого дома. В ответ Лукашенко заявил, что «в долгу не останется», цитирует его БелТА.
К визиту Коула в Белоруссию оказалось приурочено и освобождение белорусских заключенных, эта тема также поднималась на его переговорах с Лукашенко. Президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х сообщил, что Минск освободил 52 политзаключенных, как их назвал Трамп. Среди них, по заявлению Науседы, оппозиционные деятели, участники протестов, в том числе граждане иностранных государств (шесть – Литвы). Помимо литовцев, в белорусских тюрьмах находились и сейчас освобождены граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии. По словам Науседы, все 52 человека уже пересекли белорусско-литовскую границу.
Причины, мотивы и контекст «потепления»
Нынешний визит Коула – уже не первая поездка представителей США в Белоруссию в 2025 г. В июне Минск в компании с ним посещал Келлог, который в контексте украинского урегулирования специализируется на контактах с ЕС и Киевом. Как сообщало агентство Reuters, тот визит мог рассматриваться как шаг, ускоряющий начало мирных переговоров по прекращению украинского конфликта. По итогам тех переговоров произошло освобождение группы из 14 белорусских заключенных, среди которых был Сергей Тихановский – оппозиционный блогер и муж экс-кандидата в президенты Белоруссии на выборах 2020 г. Светланы Тихановской.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Николай Силаев считает, что условное «потепление» отношений США и Белоруссии с урегулированием на Украине не связано. Потенциально посредничество будет востребовано не раньше появления каких-то детализированных договоренностей. «И, как известно, Трамп сам хочет быть посредником [по конфликту на Украине], ему не нужен для этого Лукашенко. И даже минские соглашения 2014-2015 гг. Лукашенко не готовил -- он подчеркивал, что Минск -- лишь площадка».
Трамп пытается сейчас перезагрузить отношения с Белоруссией, реализуя тезисы, предложенные профильными американскими экспертами, такими как Марк Эпископос из Института Куинси, замечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
Лишь весной 2025 г. представители Куинси были в Минске, а в середине июня Эпископос опубликовал статью в The National Interest под заголовком «Можно ли развернуть Белоруссию?». В ней автор продвигал идею о благотворном влиянии налаживания отношений Вашингтона и Минска «для безопасности и стабильности в Восточной Европе, в то время, как США отдают приоритет Азии». В статье говорится, что, помимо усилий по урегулированию на Украине команде Трампа «необходимо использовать краткосрочные возможности для продвижения интересов США» в регионе. А в нем «самым большим окном является потенциальное соглашение о нормализации отношений США с Белоруссией, играющей ключевую роль в отношениях между Россией и Западом» и которую можно назвать «балконом»-- плацдармом между Москвой и НАТО. Подход Запада Эпископос после событий 2020 г. называет «автопилотом» в сторону максимального ужесточения давления, что привело лишь к «агрессивному импортозамещению» в Белоруссии и ее «отдалению от Запада».
Кошкин полагает, что США видят в Белоруссии посредника для коммуникации и влияния на Россию из-за доверительных отношений Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Администрация Трампа, очевидно, сочла нынешний момент выгодным и для оказания своеобразного «психологического давления» на Россию, полагает американист: «Это шанс “зеркально” ответить Москве на “ее заднем дворе”, ведь она пыталась укреплять свои связи с Кубой и странами Южной Америки – «заднем дворе США».
В регионе Восточной Европы Белоруссия – важная для США страна, которая граничит с Литвой, Польшей, Украиной – тремя их союзниками, замечает Силаев. По его словам, первый «подход к снаряду» американцы предприняли на первом сроке Трампа, когда в Минск приезжал бывший госсекретарь Майк Помпео. Тогда, замечает Силаев, интересы Вашингтона и Минска совпадали: Лукашенко искал способы уменьшить зависимость от России, а американцы и европейцы хотели оторвать Белоруссию от России. «Лукашенко в эту игру играл, пока в 2020 г. не выяснилось, что Запад хочет Белоруссию от России оторвать без Лукашенко у власти. А сейчас, видимо, в США рассуждают, что, раз свергнуть его не вышло, хорошо бы сблизиться, – издержки все равно нулевые, а Лукашенко хочет отдельных отношений с Западом не в контексте российской политики», – поясняет Силаев.
При этом в Москве, считает Силаев, не будут осуждать Минск за встречи с представителями США, а, скорее будут называть это публично признаком преодоления ими «старых предрассудков». Снятие санкций с Белоруссии Россия тоже будет приветствовать, так как ей выгодно, когда против союзника не ведут экономическую войну. «Но в Москве будут очень внимательно смотреть на то, чтобы белорусские власти не стали саботировать интеграцию с Россией», – замечает Силаев.
Кроме подобных прагматических соображений мотивом для «нормализации» с Минском Кошкин допускает и «спортивный» интерес Трампа: «Он любит бравировать тем, что умеет находить общий язык с “плохими парнями”. Своеобразный способ самоутвердиться и продемонстрировать свою маскулинность». Силаев согласен, что, «автократы», к которым на Западе причисляют Лукашенко, Трампа не смущают, -- и это новая черта американской внешней политики.