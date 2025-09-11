США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»

8 апреля 2022 г. Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.