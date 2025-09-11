США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»Представитель Трампа объявил об этом на встрече с Лукашенко
США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул, передает БЕЛТА.
«Хочу совершенно официально заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. Решение было принято президентом [США Дональдом] Трампом, который сказал: "Сделайте это немедленно"», – подчеркнул Коул.
По его словам, решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая Госдепартамент, Министерство торговли и Министерство финансов.
8 апреля 2022 г. Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании из-за нарушения введенных мер экспортного контроля.
В соответствии с ограничениями компаниям по всему миру было запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка «Белавиа».
Санкции ЕС в отношении «Белавиа» Евросоюз ввел в декабре 2021 г. Брюссель обвинил государственную авиакомпанию в намеренной перевозке граждан стран Ближнего Востока и Северной Африки для организации нелегальной миграции. В «Белавиа» отрицали причастность к этому.
В мае 2024 г. суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск белорусской авиакомпании, которая пыталась оспорить применение к ней санкций.