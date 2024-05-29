Суд ЕС отказал авиакомпании «Белавиа» в снятии санкций

В своем заявлении истец утверждает, что в течение 2021 г. перевез меньше пассажиров, чем другие авиакомпании, курсирующие между Стамбулом и Минском, а также между Дубаем и Минском. Число пассажиров, перевезенных по маршруту между Бейрутом и Минском, тоже было меньше числа перевезенных по другим маршрутам или в третьи страны, кроме Ливана. Суд этот и другие доводы «Белавиа» отверг и признал правомерность введенных санкций. В решении суд также указывает, что авиакомпания действовала в интересах президента республики Александра Лукашенко и получала от этого выгоду.