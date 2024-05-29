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Суд ЕС отказал авиакомпании «Белавиа» в снятии санкций

Ведомости

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая пыталась оспорить применение к ней санкций. Постановление опубликовано на сайте суда.

Санкции в отношении «Белавиа» Евросоюз ввел в декабре 2021 г. Брюссель обвинил государственную авиакомпанию в намеренной перевозке граждан стран Ближнего Востока и Северной Африки для организации нелегальной миграции. В «Белавиа» отрицали причастность к этому.

В своем заявлении истец утверждает, что в течение 2021 г. перевез меньше пассажиров, чем другие авиакомпании, курсирующие между Стамбулом и Минском, а также между Дубаем и Минском. Число пассажиров, перевезенных по маршруту между Бейрутом и Минском, тоже было меньше числа перевезенных по другим маршрутам или в третьи страны, кроме Ливана. Суд этот и другие доводы «Белавиа» отверг и признал правомерность введенных санкций. В решении суд также указывает, что авиакомпания действовала в интересах президента республики Александра Лукашенко и получала от этого выгоду.

29 мая суд ЕС постановил отменить европейские санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, которые были введены в апреле 2022 г. Установление ограничений Совет ЕС тогда объяснял тем, что российский бизнесмен якобы близок к Кремлю и работает в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства РФ. В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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