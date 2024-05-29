Суд ЕС отказал авиакомпании «Белавиа» в снятии санкций
Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая пыталась оспорить применение к ней санкций. Постановление опубликовано на сайте суда.
Санкции в отношении «Белавиа» Евросоюз ввел в декабре 2021 г. Брюссель обвинил государственную авиакомпанию в намеренной перевозке граждан стран Ближнего Востока и Северной Африки для организации нелегальной миграции. В «Белавиа» отрицали причастность к этому.
В своем заявлении истец утверждает, что в течение 2021 г. перевез меньше пассажиров, чем другие авиакомпании, курсирующие между Стамбулом и Минском, а также между Дубаем и Минском. Число пассажиров, перевезенных по маршруту между Бейрутом и Минском, тоже было меньше числа перевезенных по другим маршрутам или в третьи страны, кроме Ливана. Суд этот и другие доводы «Белавиа» отверг и признал правомерность введенных санкций. В решении суд также указывает, что авиакомпания действовала в интересах президента республики Александра Лукашенко и получала от этого выгоду.
29 мая суд ЕС постановил отменить европейские санкции против экс-совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, которые были введены в апреле 2022 г. Установление ограничений Совет ЕС тогда объяснял тем, что российский бизнесмен якобы близок к Кремлю и работает в секторах экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства РФ. В ходе рассмотрения иска суд установил, что Ахмедов продал акции «Нортгаза» в 2012 г. и больше не держит в своем портфеле акции российских компаний. Ряд других оснований, по которым его включили в санкционный список, суд также посчитал недействительными и ошибочными.