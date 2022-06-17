Газета
Политика

США ужесточили санкции в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа»

Ведомости

Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» из-за нарушения введенных в апреле мер экспортного контроля, передает агентство Reuters. 8 апреля Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США.

В соответствии с новыми ограничениями, компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка «Белавиа». «Белавиа» нарушила правила США, совершив полеты самолетами Boeing после 8 апреля в Белоруссию и из Белоруссии в Россию, Турцию, Москву, Санкт-Петербург, Грузию, ОАЭ и Египет и обратно», — говорится в сообщении ведомства.

По словам официальных лиц, ограничения затрагивают самолеты Boeing и Embraer из парка «Белавиа», если им нужны американские запчасти или услуги. «Точно так же, как Беларусь беззаконно поддерживает несправедливую спецоперацию России в Украине, ее национальная авиакомпания "Белавиа" не соблюдает наши законы об экспорте», — говорится в заявлении ведомства.

В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.

Попавшие под санкции авиакомпании со временем не смогут продолжать выполнять международные и внутренние рейсы, поскольку они теперь «отрезаны от международной поддержки и американских запасных частей и сопутствующих услуг, необходимых им для обслуживания и поддержки своего флота», заявил тогда помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мэтью Аксельрод.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных