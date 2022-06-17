США ужесточили санкции в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа»
Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» из-за нарушения введенных в апреле мер экспортного контроля, передает агентство Reuters. 8 апреля Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США.
В соответствии с новыми ограничениями, компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка «Белавиа». «Белавиа» нарушила правила США, совершив полеты самолетами Boeing после 8 апреля в Белоруссию и из Белоруссии в Россию, Турцию, Москву, Санкт-Петербург, Грузию, ОАЭ и Египет и обратно», — говорится в сообщении ведомства.
По словам официальных лиц, ограничения затрагивают самолеты Boeing и Embraer из парка «Белавиа», если им нужны американские запчасти или услуги. «Точно так же, как Беларусь беззаконно поддерживает несправедливую спецоперацию России в Украине, ее национальная авиакомпания "Белавиа" не соблюдает наши законы об экспорте», — говорится в заявлении ведомства.
В апреле США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Всем трем авиакомпаниям запрещен экспорт и реэкспорт компонентов, произведенных в США, в том числе через посредников в третьих странах. Срок действия ограничений — 180 дней, он может быть продлен.
Попавшие под санкции авиакомпании со временем не смогут продолжать выполнять международные и внутренние рейсы, поскольку они теперь «отрезаны от международной поддержки и американских запасных частей и сопутствующих услуг, необходимых им для обслуживания и поддержки своего флота», заявил тогда помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мэтью Аксельрод.