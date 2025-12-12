Газета
Главная / Политика /

Лукашенко начал встречу со спецпосланником США в Белоруссии Коулом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу со спецпосланником США в стране Джоном Коулом. Ожидается, что переговоры продолжатся 13 декабря. Об этом сообщает «БелТа».

Белорусский лидер поздравил Коула с назначением на должность спецпосланника и попросил передать привет американскому коллеге Дональду Трампу, отметив, что «мы что-то должны сделать в связи с этим, и мы сделаем». Кроме того, Лукашенко заявил, что в последнее время он одобряет действия Трампа.

«У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы», – добавил президент Белоруссии.

Остальная часть переговоров прошла за закрытыми дверями.

14 октября Лукашенко заявил, что республика готова заключить с Вашингтоном «большую сделку» и сейчас находится в ожидании предложений. Глава белорусского государства пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения Трампа в этом вопросе.

