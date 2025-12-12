Лукашенко начал встречу со спецпосланником США в Белоруссии Коулом

Белорусский лидер поздравил Коула с назначением на должность спецпосланника и попросил передать привет американскому коллеге Дональду Трампу, отметив, что «мы что-то должны сделать в связи с этим, и мы сделаем». Кроме того, Лукашенко заявил, что в последнее время он одобряет действия Трампа.