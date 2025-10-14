Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»

10 октября Лукашенко комментировал решение Нобелевского комитета о том, что премия мира досталась не Трампу, как ожидали многие политики, а лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Он назвал такой выбор глупостью, так как Трамп заслужил эту награду, немало сделав для мира.