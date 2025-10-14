Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»Лукашенко отметил, что в отношениях Минска и Вашингтона есть «некоторый положительный импульс»
Белоруссия готова к «большой сделке» с Соединенными Штатами и ждет от Вашингтона предложений, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Его слова передает «БелТА».
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку», – сказал белорусский лидер.
Он пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Белорусский президент подчеркнул, что в стратегии возобновления двусторонних отношений между странами появился «некоторый положительный импульс».
10 октября Лукашенко комментировал решение Нобелевского комитета о том, что премия мира досталась не Трампу, как ожидали многие политики, а лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Он назвал такой выбор глупостью, так как Трамп заслужил эту награду, немало сделав для мира.