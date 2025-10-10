Лукашенко назвал глупостью решение не давать Нобелевскую премию Трампу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной глупостью» решение Нобелевского комитета не давать премию мира американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По мнению президента Белоруссии, Трамп заслужил эту награду. Он отметил, что глава США немало сделал для мира.
Кроме того, Лукашенко считает, что Нобелевский комитет таким решением плохо повлиял на сам мирный процесс, потому что «Трамп может обидеться».
«Близорукое решение», – добавил он.
10 октября стало известно, что Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».