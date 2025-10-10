Как западные СМИ отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира не Трампу

«Президент Дональд Трамп, возможно, и не получил в этом году всемирно известную награду, к которой давно стремился, но это не значит, что лидер США забудет о Нобелевской премии мира. И, возможно, на то есть веская причина. Хотя Трамп и порвал с традицией прошлых лауреатов, яростно добивавшихся этой награды, его день может наконец наступить, поскольку мирный план администрации из 20 пунктов набирает неуловимый импульс, положив конец самой продолжительной и кровопролитной войне в истории израильско-палестинского конфликта».