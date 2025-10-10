Как западные СМИ отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира не Трампу

Как западные СМИ отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира не ТрампуВ Норвегии опасаются мести американского лидера
Президент США Дональд Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, не получил эту награду. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Ее удостоили премии «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии». Мачадо получит премию в размере 11 млн шведских крон ($1,2 млн).
«Ведомости» собрали реакцию зарубежных СМИ на присуждение Нобелевской премии мира в 2025 г.
«Мачадо «соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля для выбора лауреата премии мира», – заявили в [Нобелевском] комитете. <...> Теперь остается только наблюдать за тем, как эта награда повлияет на геополитику региона. Президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении авторитарного режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Трамп отдал приказ о нанесении многочисленных ударов по судам, занимающимся незаконным оборотом наркотиков, в море, а на этой неделе отозвал дипломатов США, что повысило вероятность дальнейшего и более прямого военного вмешательства. Мачадо выразила поддержку позиции Трампа».
«В преддверии вручения премии в этом году Трамп неоднократно публично заявлял, что он заслужил Нобелевскую премию мира. Трамп также резко критикует Мадуро. «Я думаю, главный вывод заключается в том, что комитет снова продемонстрировал свою независимость, что они не поддались влиянию общественного мнения или политических лидеров и присудили премию», – сказал Халвард Лейра, директор по исследованиям Норвежского института международных отношений».
«В этом году комитет по присуждению премии оказался под пристальным вниманием общественности после активной публичной и частной кампании Дональда Трампа. Президент США открыто завидовал тому, что четверо его предшественников, включая Барака Обаму, получили эту награду. Вспышки гнева Трампа вызвали обеспокоенность в Норвегии по поводу риска ответных мер, если 79-летний президент не получит награду, которую часто называют самой престижной в мире».
«Нина Грегер, директор Института исследований проблем мира в Осло (PRIO), сказала, что Нобелевская премия мира, присужденная Марии Корине Мачадо, – это «прежде всего премия за демократию».<...> Объявляя о присуждении премии, Нобелевский комитет отметил, что роль Мачадо как «объединяющей фигуры» в оппозиционном движении Венесуэлы «является именно тем, что лежит в основе демократии: нашей общей готовностью защищать принципы народного правления, даже если мы не согласны друг с другом».
«Этой награды страстно желал Трамп. После своего возвращения в Белый дом в январе он неоднократно повторял, что «заслуживает» Нобелевской премии, заявляя о своей роли в разрешении многочисленных конфликтов, и особенно в последние дни в мирном соглашении, заключенном между Израилем и «Хамас»».
«Президент Дональд Трамп, возможно, и не получил в этом году всемирно известную награду, к которой давно стремился, но это не значит, что лидер США забудет о Нобелевской премии мира. И, возможно, на то есть веская причина. Хотя Трамп и порвал с традицией прошлых лауреатов, яростно добивавшихся этой награды, его день может наконец наступить, поскольку мирный план администрации из 20 пунктов набирает неуловимый импульс, положив конец самой продолжительной и кровопролитной войне в истории израильско-палестинского конфликта».
«Президент США Дональд Трамп неоднократно выдвигал свою кандидатуру на премию, заявляя, что отказ в ее вручении станет «оскорблением». Трамп считает себя миротворцем и утверждает, что с момента вступления в должность ему удалось положить конец семи практически неразрешимым конфликтам. Эта точка зрения считается весьма спорной. Более того, Нобелевский комитет уже принял решение до прорыва в мирных переговорах по Ближнему Востоку».