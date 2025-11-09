Трамп выдвинул юриста Коула на пост спецпосланника в Белоруссии

Последние месяцы Лукашенко подписывает указы о помиловании лиц, осужденных в Белоруссии. Среди них как иностранцы, так и белорусы, осужденные по политическим статьям. Одно из последних помилований состоялось 16 сентября, когда Белоруссия освободила 25 человек. Освобождения происходили после переговоров с участием Коула. 11 сентября Коул заявил о желании США вернуть посольство в Минск.