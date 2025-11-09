Трамп выдвинул юриста Коула на пост спецпосланника в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии. Об этом он написал в Truth Social, где также сообщил о работе над освобождением еще 50 заключенных в республике.
«Коул выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии. Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над освобождением еще 50», – говорится в сообщении.
Трамп в публикации заранее поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении заключенных.
Последние месяцы Лукашенко подписывает указы о помиловании лиц, осужденных в Белоруссии. Среди них как иностранцы, так и белорусы, осужденные по политическим статьям. Одно из последних помилований состоялось 16 сентября, когда Белоруссия освободила 25 человек. Освобождения происходили после переговоров с участием Коула. 11 сентября Коул заявил о желании США вернуть посольство в Минск.
Как отмечал старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин в комментарии «Ведомостям», Трамп пытается перезагрузить отношения с Белоруссией, реализуя тезисы, предложенные профильными американскими экспертами, такими как Марк Эпископос из Института Куинси. Сотрудники института продвигали идею о благотворном влиянии налаживания отношений Вашингтона и Минска «для безопасности и стабильности в Восточной Европе, в то время как США отдают приоритет Азии».