Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп выдвинул юриста Коула на пост спецпосланника в Белоруссии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии. Об этом он написал в Truth Social, где также сообщил о работе над освобождением еще 50 заключенных в республике.

«Коул выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии. Он уже успешно добился освобождения 100 заложников и сейчас работает над освобождением еще 50», – говорится в сообщении.

Трамп в публикации заранее поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за рассмотрение вопроса об освобождении заключенных.

Почему США решили нормализовать отношения с Белоруссией

Политика / Международные новости

Последние месяцы Лукашенко подписывает указы о помиловании лиц, осужденных в Белоруссии. Среди них как иностранцы, так и белорусы, осужденные по политическим статьям. Одно из последних помилований состоялось 16 сентября, когда Белоруссия освободила 25 человек. Освобождения происходили после переговоров с участием Коула. 11 сентября Коул заявил о желании США вернуть посольство в Минск.

Как отмечал старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин в комментарии «Ведомостям», Трамп пытается перезагрузить отношения с Белоруссией, реализуя тезисы, предложенные профильными американскими экспертами, такими как Марк Эпископос из Института Куинси. Сотрудники института продвигали идею о благотворном влиянии налаживания отношений Вашингтона и Минска «для безопасности и стабильности в Восточной Европе, в то время как США отдают приоритет Азии». 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь