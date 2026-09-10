LRT: Литва хочет снять запрет на размещение ядерного оружия
Правительство Литвы рассмотрит исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия. Об этом сообщил председатель парламента республики Юозас Олякас, передает LRT.
«Когда принималась конституция, геополитическая ситуация была совершенно иной», – сказал он.
Олякас считает, что Литва с таким конституционным ограничением «выглядит как белая ворона в контексте НАТО».
27 августа министр обороны Польши Павел Залевский выступил против размещения ядерных боеголовок в стране. По его словам, Польша заинтересована лишь в том, чтобы США увеличили свое военное присутствие в стране.
Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в июне, что размещение ядерного оружия около границ России и Белоруссии Москва воспримет как непосредственную угрозу и будет принимать контрмеры.