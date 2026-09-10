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LRT: Литва хочет снять запрет на размещение ядерного оружия

Антон Потоков
Daria Lyalyulina / Unsplash
Daria Lyalyulina / Unsplash

Правительство Литвы рассмотрит исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия. Об этом сообщил председатель парламента республики Юозас Олякас, передает LRT.

«Когда принималась конституция, геополитическая ситуация была совершенно иной», – сказал он.

Олякас считает, что Литва с таким конституционным ограничением «выглядит как белая ворона в контексте НАТО».

27 августа министр обороны Польши Павел Залевский выступил против размещения ядерных боеголовок в стране. По его словам, Польша заинтересована лишь в том, чтобы США увеличили свое военное присутствие в стране.

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в июне, что размещение ядерного оружия около границ России и Белоруссии Москва воспримет как непосредственную угрозу и будет принимать контрмеры.

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