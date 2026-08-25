Трамп поручил сократить военные учения с Южной Кореей «хороших отношений» КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ сократить масштаб военных учений с Южной Кореей из-за «очень хороших отношений» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
По мнению Трампа, совместные учения Вашингтона и Сеула «посылали совершенно неуместный и враждебный сигнал» Северной Корее. «Я был недоволен тем фактом, что Соединенные Штаты давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал президент США.
Трамп также назвал проведение маневров слишком дорогостоящим для Вашингтона. По его словам, большую часть расходов на них несет американская сторона. Президент отметил, что полностью отменять учения было уже поздно, поэтому он поручил министру обороны США Питу Хегсету существенно сократить их масштаб.
Американский лидер также заявил, что во время его президентства КНДР вела себя «без угроз и уважительно».
Кроме того, президент США рассказал, что недавно предложил президенту Южной Кореи присоединиться к усилиям Вашингтона по денуклеаризации Ирана, однако Сеул отказался.
19 августа Bloomberg писал, что США и Южная Корея решили досрочно завершить совместные военные учения после заявления Трампа о том, что маневры посылают «враждебный сигнал» КНДР.
В этот же день Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и выразил надежду на встречу с ним в этом году.