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Главная / Политика /

Bloomberg: США и Южная Корея сократили военные учения после указа Трампа

Елена Вострикова

США и Южная Корея решили досрочно завершить совместные военные учения после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что маневры посылают «враждебный сигнал» КНДР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Учения завершатся 21 августа, хотя первоначально планировалось проводить их до 27 августа. По данным Bloomberg, решение принято на фоне активизации усилий Вашингтона по налаживанию отношений с Пхеньяном.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью во время следующей поездки президента США в Азию. Это может произойти на полях саммита АТЭС в Китае в ноябре.

Официальная подготовка переговоров лидеров двух стран пока не ведется, отмечала газета. По ее данным, Трамп рассматривает возможную встречу как способ возобновить диалог с Пхеньяном и попытаться убедить КНДР отказаться от ядерной программы.

Американский президент также рассчитывал встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки по Азии в 2025 г. По данным WSJ, тогда Пхеньян дал понять Вашингтону, что не возражает против переговоров, но стороны не смогли решить организационные вопросы в сжатые сроки.

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