Bloomberg: США и Южная Корея сократили военные учения после указа Трампа

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью во время следующей поездки президента США в Азию. Это может произойти на полях саммита АТЭС в Китае в ноябре.