WSJ: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ноябре на саммите АТЭС

Американский президент также рассчитывал встретиться с лидером КНДР во время поездки по Азии в 2025 г. По данным WSJ, тогда Пхеньян дал Вашингтону понять, что не возражает против переговоров, однако сторонам не удалось решить организационные вопросы в сжатые сроки.