WSJ: Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в ноябре на саммите АТЭС
Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
По данным собеседников газеты, официальная подготовка встречи лидеров США и КНДР пока не ведется. Издание отмечает, что Трамп рассматривает возможные переговоры как способ возобновить диалог с Пхеньяном и попытаться убедить Северную Корею отказаться от ядерной программы.
Американский президент также рассчитывал встретиться с лидером КНДР во время поездки по Азии в 2025 г. По данным WSJ, тогда Пхеньян дал Вашингтону понять, что не возражает против переговоров, однако сторонам не удалось решить организационные вопросы в сжатые сроки.
17 августа Трамп заявил, что Ким Чен Ын ответил на его инициативу о проведении переговоров. По словам президента США, северокорейский лидер дал положительный ответ.