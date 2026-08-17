Трамп заявил о положительном ответе КНДР на предложение о переговорах
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын положительно ответил на его призыв провести переговоры двух стран, сообщили «РИА Новости».
«Откуда вы знаете, что он не ответил?» – ответил он на вопрос, почему не последовало реакции с корейской стороны.
Трамп подчеркнул, что Ким Чен Ын дал положительный ответ.
В июле МИД КНДР осудил поведение США и их союзников за добавление факторов нестабильности к международной ситуации через наращивание военных расходов. В ведомстве заявили, что НАТО должно было быть распущено после окончания Холодной войны. В МИДе подчеркнули, что страна будет защищать свой суверенитет путем «стремительного наращивания сил».