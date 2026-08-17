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Трамп заявил о положительном ответе КНДР на предложение о переговорах

Анна Суслова

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын положительно ответил на его призыв провести переговоры двух стран, сообщили «РИА Новости».

«Откуда вы знаете, что он не ответил?» – ответил он на вопрос, почему не последовало реакции с корейской стороны.

Трамп подчеркнул, что Ким Чен Ын дал положительный ответ.

В июле МИД КНДР осудил поведение США и их союзников за добавление факторов нестабильности к международной ситуации через наращивание военных расходов. В ведомстве заявили, что НАТО должно было быть распущено после окончания Холодной войны. В МИДе подчеркнули, что страна будет защищать свой суверенитет путем «стремительного наращивания сил».

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