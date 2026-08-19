Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном до конца года
Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и выразил надежду на встречу с ним в этом году. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Американский лидер отметил, что хорошо знает Ким Чен Ына. «Я очень хорошо с ним лажу. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына. С ним все будет в порядке», – сказал Трамп.
Комментируя ядерный потенциал Северной Кореи, президент США заявил, что у КНДР есть 57 «очень мощных ядерных боеголовок». По его словам, появления такого арсенала у Пхеньяна «никогда не следовало допускать».
«Пока у нас умный президент, с ним все будет в порядке. Если у нас будет глупый президент, то, вероятно, с ним будет не так хорошо», – заявил Трамп.
19 августа The Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном осенью. Переговоры могут состояться на полях саммита АТЭС в Китае.
По данным собеседников газеты, официальная подготовка встречи лидеров США и КНДР пока не ведется. Издание отмечает, что Трамп рассматривает возможные переговоры как способ возобновить диалог с Пхеньяном и попытаться убедить Северную Корею отказаться от ядерной программы.