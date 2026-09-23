США и Южная Корея намерены возобновить диалог с КНДР
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и лидер США Дональд Трамп договорились о тесном сотрудничестве для возобновлению диалога с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом пишет Bloomberg.
Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.
Агентство указывает, что соглашение было достигнуто после того, как Ли, выступая на Генассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров между США и Северной Кореей, «стремясь использовать отношения Трампа с Кимом для прекращения десятилетий тупика на полуострове».
22 сентября Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку Пхеньяном программ по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Ли считает, что заморозка программ может стать первым шагом к восстановлению доверия между сторонами и последующему сокращению ядерного арсенала КНДР. По его мнению, действующие санкции оказались малоэффективными.
В июле власти Южной Кореи отказались от денуклеаризации КНДР как первоочередной цели. Сеул перешел от подхода «денуклеаризация прежде всего» к политике «мир прежде всего» и начал разрабатывать стратегию, предполагающую взаимные уступки в случае прекращения Пхеньяном наращивания ядерного арсенала. В августе Трамп заявил о положительном ответе КНДР на предложение о переговорах. Позднее американский лидер поручил сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей, объяснив решение «очень хорошими отношениями» с Ким Чен Ыном.