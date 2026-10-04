Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,497+0,67%BRZL1 166+1,39%CHKZ15 850-1,25%IMOEX2 284,61+0,32%RTSI862,11+0,33%RGBI111,33+0,13%RGBITR764,9+0,22%
Главная / Политика /

Трамп объяснил хорошие отношения с Ким Чен Ыном наличием ядерных ракет

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Огайо.

«У меня получается ладить с Ким Чен Ыном. Когда у человека есть 112 ядерных ракет, приятно быть с ними в хороших отношениях», – сказал он.

После этого он добавил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Как писал Bloomberg, в сентябре президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и Трамп договорились о сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.

22 сентября Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку Пхеньяном программ по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. 

16 сентября КНДР допустила применение ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи. 

Читайте также:Гросси выразил опасение в применении ядерного оружия при его распространении
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте