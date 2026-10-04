Трамп объяснил хорошие отношения с Ким Чен Ыном наличием ядерных ракет
Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он сообщил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Огайо.
«У меня получается ладить с Ким Чен Ыном. Когда у человека есть 112 ядерных ракет, приятно быть с ними в хороших отношениях», – сказал он.
После этого он добавил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Как писал Bloomberg, в сентябре президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и Трамп договорились о сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.
22 сентября Ли Чжэ Мен призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку Пхеньяном программ по разработке ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.
16 сентября КНДР допустила применение ядерного оружия в ответ на действия США и Южной Кореи.