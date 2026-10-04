Трамп объяснил хорошие отношения с Ким Чен Ыном наличием ядерных ракет

Как писал Bloomberg, в сентябре президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и Трамп договорились о сотрудничестве для возобновления диалога с КНДР. Трамп и Ли встретились в Нью-Йорке вечером 22 сентября. По словам советника по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сон Лака, лидеры заявили, что будут находиться в тесной связи, работая над открытием переговоров с Пхеньяном и установлением устойчивого мира на Корейском полуострове.