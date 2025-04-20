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Симоньян рассказала об изменениях в состоянии Кеосаяна после комы

Ведомости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян, который в январе пережил клиническую смерть и впал в кому, начал приходить в себя. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Симоньян, ее муж до 30 января никак не реагировал на какие-либо действия, а затем постепенно стал шевелить рукой и открывать глаза. Главред RT также призналась, что на фоне клинической смерти мужа она хотела уйти на спецоперацию, где, по ее словам, она погибнет «на второй день». В итоге Симоньян передумала, поскольку не сможет «так жестоко поступить с детьми, с сестрами и с мамами». Она добавила, что врачи не дают прогнозов по состоянию Кеосаяна, напомнив, что он пережил три инфаркта.

8 января Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. 19 января журналистка в своем Telegram-канале писала, что состояние Кеосаяна остается прежним. В том же месяце президент России Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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