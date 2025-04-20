Симоньян рассказала об изменениях в состоянии Кеосаяна после комы
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян, который в январе пережил клиническую смерть и впал в кому, начал приходить в себя. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Симоньян, ее муж до 30 января никак не реагировал на какие-либо действия, а затем постепенно стал шевелить рукой и открывать глаза. Главред RT также призналась, что на фоне клинической смерти мужа она хотела уйти на спецоперацию, где, по ее словам, она погибнет «на второй день». В итоге Симоньян передумала, поскольку не сможет «так жестоко поступить с детьми, с сестрами и с мамами». Она добавила, что врачи не дают прогнозов по состоянию Кеосаяна, напомнив, что он пережил три инфаркта.
8 января Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. 19 января журналистка в своем Telegram-канале писала, что состояние Кеосаяна остается прежним. В том же месяце президент России Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста России.