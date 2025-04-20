Симоньян рассказала об изменениях в состоянии Кеосаяна после комы

По словам Симоньян, ее муж до 30 января никак не реагировал на какие-либо действия, а затем постепенно стал шевелить рукой и открывать глаза. Главред RT также призналась, что на фоне клинической смерти мужа она хотела уйти на спецоперацию, где, по ее словам, она погибнет «на второй день». В итоге Симоньян передумала, поскольку не сможет «так жестоко поступить с детьми, с сестрами и с мамами». Она добавила, что врачи не дают прогнозов по состоянию Кеосаяна, напомнив, что он пережил три инфаркта.