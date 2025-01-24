Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" <…> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу – продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России", город Москва», – говорится в документе.
Тиграну Кеосаяну 59 лет. Он является режиссером, сценаристом и продюсером, снимался в кино. Широкую известность ему принесли снятые им фильмы «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также приключенческий телесериал «Мужская работа». Кеосаян также является автором и ведущим телепрограммы «Международная пилорама». Признан заслуженным деятелем искусств РФ.
8 января жена Кеосаяна и главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть и находится в коме. Она пояснила, что супруг в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем. 19 января Симоньян в своем Telegram-канале написала, что состояние Кеосаяна остается прежним.