Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России

8 января жена Кеосаяна и главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть и находится в коме. Она пояснила, что супруг в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем. 19 января Симоньян в своем Telegram-канале написала, что состояние Кеосаяна остается прежним.