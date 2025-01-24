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Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России

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Президент России Владимир Путин присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" <…> Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу – продюсеру, члену некоммерческого партнерства "Гильдия продюсеров России", город Москва», – говорится в документе.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. Он является режиссером, сценаристом и продюсером, снимался в кино. Широкую известность ему принесли снятые им фильмы «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», а также приключенческий телесериал «Мужская работа». Кеосаян также является автором и ведущим телепрограммы «Международная пилорама». Признан заслуженным деятелем искусств РФ.

8 января жена Кеосаяна и главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть и находится в коме. Она пояснила, что супруг в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем. 19 января Симоньян в своем Telegram-канале написала, что состояние Кеосаяна остается прежним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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