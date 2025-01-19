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Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

Ведомости

Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, который пережил клиническую смерть и впал в кому, остается прежним, сообщила в своем Telegram-канале его жена и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», – написала она.

Журналистка поблагодарила также всех, «кто молится в эти дни за Тиграна». Она добавила, что она вместе семьей будет ждать «столько, сколько понадобится».

8 января Симоньян сообщила, что его супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Она пояснила, что Кеосаян в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем. Через несколько дней официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение здоровья Кеосаяна. Она напомнила, что режиссер «почти умер», когда в прединфарктном состоянии пережил операцию в 2008 г. После этого он «прожил на всю катушку больше 15 лет и родил еще трех детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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