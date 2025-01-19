Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна
Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, который пережил клиническую смерть и впал в кому, остается прежним, сообщила в своем Telegram-канале его жена и главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», – написала она.
Журналистка поблагодарила также всех, «кто молится в эти дни за Тиграна». Она добавила, что она вместе семьей будет ждать «столько, сколько понадобится».
8 января Симоньян сообщила, что его супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Она пояснила, что Кеосаян в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем. Через несколько дней официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение здоровья Кеосаяна. Она напомнила, что режиссер «почти умер», когда в прединфарктном состоянии пережил операцию в 2008 г. После этого он «прожил на всю катушку больше 15 лет и родил еще трех детей».