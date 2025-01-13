Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение здоровья Кеосаяна
Рассуждения украинских СМИ «о карме» в связи с состоянием здоровья режиссера Тиграна Кеосаяна выглядят глупо и обличают необразованность авторов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что Кеосаян «почти умер», когда в прединфарктном состоянии пережил операцию в 2008 г. После этого он «прожил на всю катушку больше 15 лет и родил еще трех детей». Все это время он, по словам представителя МИДа, пребывал «на информационных бастионах».
«После трех инфарктов, операций на сердце, стентов и кардиостимуляторов жить в таком ритме. И вот именно тут я позволила бы себе употребить это самое слово – карма», – резюмировала Захарова.
8 января главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Она также пояснила, что ее супруг в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем.