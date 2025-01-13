Захарова раскритиковала украинские СМИ за обсуждение здоровья Кеосаяна

Захарова напомнила, что Кеосаян «почти умер», когда в прединфарктном состоянии пережил операцию в 2008 г. После этого он «прожил на всю катушку больше 15 лет и родил еще трех детей». Все это время он, по словам представителя МИДа, пребывал «на информационных бастионах».