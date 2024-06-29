Советник главы ДНР: ВСУ расстреляли группу беженцев при эвакуации из Торецка

С 22 по 28 июня ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Под прицелом российских войск оказалась инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, цеха сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.