Защитники Запорожской и Херсонской областей получат статус ветеранов
Статус ветерана боевых действий будет предоставляться гражданам, принимавшим участие в выполнении задач спецоперации в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. В ДНР и ЛНР эта норма уже действует.
«Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале Вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах», – подчеркнул также председатель правительства.
Для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преимущества.
В мае рабочая группа по специальной военной операции направила президенту РФ Владимиру Путину новый пакет предложений по мерам поддержки бойцов и их семей. В частности, предложено скорректировать нормы выделения бесплатных земельных участков для участников спецоперации. Сейчас ст. 39.19 Земельного кодекса РФ предусматривает, что бесплатное предоставление участков в собственность возможно только однократно, то есть по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке.
Рабочая группа выступила и за освобождение бойцов от уплаты процентов по ипотеке, а также предложила проработать возможность предоставления статуса «ветеран труда» для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛНР/ДНР до 2022 г. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.