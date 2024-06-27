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Защитники Запорожской и Херсонской областей получат статус ветеранов

Ведомости

Статус ветерана боевых действий будет предоставляться гражданам, принимавшим участие в выполнении задач спецоперации в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. В ДНР и ЛНР эта норма уже действует.

«Кроме военнослужащих и добровольцев нельзя забывать и о гражданском персонале Вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах, работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах», – подчеркнул также председатель правительства.

Для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преимущества.

В мае рабочая группа по специальной военной операции направила президенту РФ Владимиру Путину новый пакет предложений по мерам поддержки бойцов и их семей. В частности, предложено скорректировать нормы выделения бесплатных земельных участков для участников спецоперации. Сейчас ст. 39.19 Земельного кодекса РФ предусматривает, что бесплатное предоставление участков в собственность возможно только однократно, то есть по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке.

Рабочая группа выступила и за освобождение бойцов от уплаты процентов по ипотеке, а также предложила проработать возможность предоставления статуса «ветеран труда» для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛНР/ДНР до 2022 г. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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