Защитники Запорожской и Херсонской областей получат статус ветеранов

В мае рабочая группа по специальной военной операции направила президенту РФ Владимиру Путину новый пакет предложений по мерам поддержки бойцов и их семей. В частности, предложено скорректировать нормы выделения бесплатных земельных участков для участников спецоперации. Сейчас ст. 39.19 Земельного кодекса РФ предусматривает, что бесплатное предоставление участков в собственность возможно только однократно, то есть по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке.