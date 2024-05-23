Рабочая группа предложила Путину новые меры поддержки участников спецоперации
Рабочая группа по специальной военной операции направила президенту РФ Владимиру Путину новый пакет предложений по мерам поддержки бойцов и их семей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
В частности, предложено скорректировать нормы выделения бесплатных земельных участков для участников спецоперации. Сейчас ст. 39.19 Земельного кодекса РФ предусматривает, что бесплатное предоставление участков в собственность возможно только однократно, то есть по одному основанию.
«Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», – пояснил Турчак.
Также группа выступает за освобождение бойцов от уплаты процентов по ипотеке. Сейчас «заморозка» процентной ставки на период кредитных каникул действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.
Несколько мер поддержки предусмотрены для ветеранов из числа участников спецоперации. Так, они и их супруги могут быть освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо индивидуального предпринимателя. Дополнительно для них в нацпроект по предпринимательству предлагается включить обучающие программы.
Кроме того, ветеранам-иностранцам предлагается упростить процедуру получения гражданства. В конце апреля эту проблему уже поднимал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он рассказал, что двум иностранным добровольцам из Сербии и Приднестровья на родине грозит уголовный срок за наемничество. Однако они не будут депортированы из России, и работа по оформлению им гражданства РФ сейчас ведется.
Рабочая группа также предлагает проработать возможность предоставления статуса «ветеран труда» для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛНР/ДНР до 2022 г. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.
В конце января Путин заявил, что в России необходимо формировать элиту из числа участников спецоперации, особенно молодых людей, в руки которых можно будет передать страну. Для этого в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он поручил создать проект «Время героев», направленный на переподготовку бойцов. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. В мае стало известно об отборе первых 83 участников программы.