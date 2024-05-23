Рабочая группа предложила Путину новые меры поддержки участников спецоперации

В конце января Путин заявил, что в России необходимо формировать элиту из числа участников спецоперации, особенно молодых людей, в руки которых можно будет передать страну. Для этого в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он поручил создать проект «Время героев», направленный на переподготовку бойцов. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. В мае стало известно об отборе первых 83 участников программы.