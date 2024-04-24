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Хинштейн: иностранцы - ветераны спецоперации не будут депортированы из России

Ведомости

Двое иностранных добровольцев из Сербии и Приднестровья, которым на родине грозит уголовный срок за наемничество, не будут депортированы из России, работа по оформлению им гражданства РФ сейчас ведется, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

«Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем – ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу – временное убежище. С последним ситуация чуть сложнее, так как контракт он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы также сообщил, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ближайшее время направит ходатайство на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой рассмотреть возможность предоставления сербскому добровольцу Александру Йокичу российского гражданства. Хинштейн сообщил, что ранее бойцу спецоперации четыре раза отказывали в получении паспорта из-за того, что он подписывал контракт с ДНР, а не Минобороны.   

Парламентарий добавил, что в ближайшее время внесет в Госдуму ранее анонсированный законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в спецоперации.

В начале этого года Путин разрешил иностранцам, которые служат по контракту в составе Вооруженных сил РФ или других воинских формированиях страны, получать российское гражданство. Вместе с ними на гражданство смогут претендовать члены их семей, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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