Хинштейн: иностранцы - ветераны спецоперации не будут депортированы из России
Двое иностранных добровольцев из Сербии и Приднестровья, которым на родине грозит уголовный срок за наемничество, не будут депортированы из России, работа по оформлению им гражданства РФ сейчас ведется, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
«Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем – ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу – временное убежище. С последним ситуация чуть сложнее, так как контракт он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы также сообщил, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ближайшее время направит ходатайство на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой рассмотреть возможность предоставления сербскому добровольцу Александру Йокичу российского гражданства. Хинштейн сообщил, что ранее бойцу спецоперации четыре раза отказывали в получении паспорта из-за того, что он подписывал контракт с ДНР, а не Минобороны.
Парламентарий добавил, что в ближайшее время внесет в Госдуму ранее анонсированный законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в спецоперации.
В начале этого года Путин разрешил иностранцам, которые служат по контракту в составе Вооруженных сил РФ или других воинских формированиях страны, получать российское гражданство. Вместе с ними на гражданство смогут претендовать члены их семей, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.