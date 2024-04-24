Хинштейн: иностранцы - ветераны спецоперации не будут депортированы из России

«Коллеги из МВД уже занимаются решением проблемы. В случае с приднестровцем – ему оформляют сейчас вид на жительство, сербу – временное убежище. С последним ситуация чуть сложнее, так как контракт он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.