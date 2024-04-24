Суд арестовал замминистра обороны Иванова на два месяца

Как следует из данных на сайте Минобороны России, у Шойгу 12 заместителей. Иванов в списке указан восьмым. С начала апреля Иванов участвовал в прошедшей 3 апреля коллегии министерства, 20 апреля – в церемонии выпуска военных врачей в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В этот же день он проверял развитие военной и социальной инфраструктуры в Ленинградском военном округе. 23 апреля в Telegram-канале Минобороны было опубликовано видео с вступительным словом Шойгу на заседании коллегии, где Иванов также присутствовал.