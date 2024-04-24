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Суд арестовал замминистра обороны Иванова на два месяца

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере
София Векслер
Надежда Чичерова / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на два месяца, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 г.», – говорится в сообщении.

Иванову, как отмечается, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Замминистра обороны отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.

По информации источника «Ведомостей», Иванов не признает вину в получении взятки.

Суд также арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым. По информации следствия, Бородин и Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ.

Бородину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова по подозрению в получении взятки.

Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании замминистра, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, министр обороны Сергей Шойгу заранее был поставлен в известность.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Иванов давно был в оперативной разработке. Он уточнил, что оперативное сопровождение дела Иванова ведет военная контрразведка ФСБ.

Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.

Как следует из данных на сайте Минобороны России, у Шойгу 12 заместителей. Иванов в списке указан восьмым. С начала апреля Иванов участвовал в прошедшей 3 апреля коллегии министерства, 20 апреля – в церемонии выпуска военных врачей в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В этот же день он проверял развитие военной и социальной инфраструктуры в Ленинградском военном округе. 23 апреля в Telegram-канале Минобороны было опубликовано видео с вступительным словом Шойгу на заседании коллегии, где Иванов также присутствовал.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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