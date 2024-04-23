СК сообщил о задержании замминистра обороны России Иванова

СК сообщил о задержании замминистра обороны России ИвановаОн подозревается в получении взятки
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», – говорится в сообщении ведомства.
Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании замминистра, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, министр обороны Сергей Шойгу «заранее был поставлен в известность».
На сайте Минобороны России указано, что Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал «на предприятиях топливно-энергетического комплекса». С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.
Иванов отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.
Минобороны официально эту новость пока не прокомментировало.