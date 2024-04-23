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СК сообщил о задержании замминистра обороны России Иванова

Он подозревается в получении взятки
Анна Нараева
Кирилл Брага / РИА Новости

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», – говорится в сообщении ведомства.

Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании замминистра, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, министр обороны Сергей Шойгу «заранее был поставлен в известность».

На сайте Минобороны России указано, что Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал «на предприятиях топливно-энергетического комплекса». С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.

Иванов отвечал за строительный комплекс Минобороны и возведение зданий, сооружений для войск, строительство укреплений и восстановление новых регионов, а также за медицинское обеспечение Вооруженных сил России.

Минобороны официально эту новость пока не прокомментировало.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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