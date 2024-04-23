Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова
Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», – сказал он.
23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. На сайте Минобороны России указано, что Иванов родился в 1975 г. в Москве. В 1997 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С 1999 по 2012 г. работал «на предприятиях топливно-энергетического комплекса». С 2012 г. был заместителем председателя правительства Московской области. В 2013–2016 гг. Иванов работал в должности генерального директора АО «Оборонстрой». Заместителем министра обороны был назначен в 2016 г.
Как следует из данных на сайте оборонного ведомства, у Шойгу 12 заместителей. В списке Иванов указан восьмым.